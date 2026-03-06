  1. Моя Слобода
Чёртов инвалид

Берегите женщин, или С 8 марта,  наши дорогие!

Берегите женщин, или С 8 марта,  наши дорогие!

Впереди — длинные выходные, и первый весенний праздник — Международный женский день 8 марта (сокращенно — МЖД). А значит, самое время порадовать наших внимательных и заботливых чем-нибуль вкусненьким!

Никогда не знал, что одна из моих фирменных (и, замечу, вкуснейших☝️) холодных закусок широко известна, как «Тещин язык». И хотя тещи у меня нет, ингредиенты этой закуски практически те же — все, да не совсем😎 И главное отличие — в длине этого самого «языка».

Для приготовления небольшой праздничной кастрюльки этой чудесной холодной закуски вам понадобятся:

  • 9 небольших баклажанов
  • средняя головка чеснока
  • пачка майонеза
  • растительное или подсолнечное масло — 1 литр
  • уксус
  • соль

Баклажаны моем и нарезаем тонкими (менее сантиметра в толщину) кружочками, поперек волокон баклажана. Укладываем сырые нарезанные кружочки в небольшую кастрюлю слоями, сверху каждый слой немного присаливаем и сбрызгиваем уксусом — кастрюлю оставляем на несколько часов при комнатной температуре (в идеале — на ночь).

Чеснок очищаем и мелко режем. У отстоявшихся баклажанов сливаем сок вместе с горечью, и обжариваем кружочки до образования корочки здорового темного цвета.

Укладываем готовые кружочки в кастрюлю слоями: баклажаны — чеснок по вкусу — равноскрно распределенный по слою баклажанов майонез — баклажаны и т. д. «Заряженную» кастрюльку с баклажанами перед употреблением блюда охладить. 

Кушайте, как вам хочется — как салат, холодную закуску и как бутерброд с хлебом.

Приятного аппетита, и еще раз с праздником, милые женщины!

Автор:
вчера, в 13:18 +14

