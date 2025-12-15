Ёлки зелёные!

Решил написать предновогодний пост про эволюцию елок в моей жизни. А то остались всего две недели до праздника, а мы, как говорится, ни в одном глазу! 😎

Какими они были, эти зеленые лесные красавицы?

Первых своих елок я не помню, очень уж давно это было, почти полвека назад. Отчетливо помню только запах хвои, красную (рубиновую, как я тогда считал) горящую звезду на елкиной «макушке». Многие в те годы завешивали елку всякой сверкающей мишурой, серебряными «дождиками», снежинками и прочими «блестяшками» — видел такое в гостях, и не один раз.

И никогда не понимал — а где сама елка-то? Ее же даже не видно под этими блестящими нарядами… Дома всегда ставили простую ель, на нее вешали минимум шариков — обычно красных и зеленых, украшали гирляндой и серпантином. Пару хлопушек с разноцветными конфетти, да поролоновые Дед Мороз и Снегурочка под елкой — дедушка мой смеялся, мол, «они ваши подарки от волков охраняют»…

В своей семье мы с женой покупали уже совсем другую елку — она больше напоминала небольшую сосну. Устанавливали ее в специальную подставку-ведро, так что стояла она обычно до конца января, сверкая все теми же красными и зелеными шариками и мигая разноцветными лампочками китайской гирлянды. И уже не я, а мой сын с восторгом бежал поутру 1 января смотреть, что же ему положил под елку Дед Мороз…

Менялись обстоятельства жизни — вместе с ними менялась и елка. Была и метровая, искусственная, стоявшая на шкафу, и живая, с корнями, выигранная на радиостанции — ей повезло больше остальных, и после встречи нового года ее долго хранили в кадке, а по весне высадили в грунт. Были и такие годы, когда елку я видел только по телевизору — честно говоря, вспоминать об этом грустно и не особенно хочется…

Елки дарили, живые, а потом и искусственные, носили с рынка, выигрывали, пилили в специально отведенных для этого местах, и даже украшали растущую на участке рядом с домом настоящую, живую новогоднюю зеленую красавицу…

…Мой 46-й Новый год — а все равно как первый! С трепетом открываю коробку, включаю и ставлю на комод небольших размеров елочку. И пусть она не такая большая, как в детстве, пусть она искусственная (вот еще, живую елку рубить!) — главное-то совсем не это. Главное — это здоровье родных, успехи наших детей и мир во всем мире.

Такая вот эволюция елок получилась. Вот смотрю я на свою елочку и думаю: по-моему, это самая лучшая из всех тех елок, которые мне довелось увидеть за всю мою жизнь!

А вы уже нарядили свою елку? 😍