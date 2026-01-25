  1. Моя Слобода
Кто поможет слабовидящим в быту?

Кто поможет слабовидящим в быту?

Прочитал в сети новость про инициативу руководителя региона о создании специальной службы бытовой помощи слабовидящим и слепым одиноко проживающим жителям Тульской области. Хочу высказать свое мнение — поскольку мысль, безусловно, прекрасная, и, как все хорошее, испортить ее довольно просто.

Сегодня основной подход ко всему, что делается властями в сфере помощи людям с ограниченными возможностями, носит «монетизационный» характер. Что я имею в виду: чиновники с калькуляторами посчитали, сколько стоит в минимальном виде минимальный или средний набор услуг для одного инвалида, и предлагается либо пользоваться этими услугами по льготным ценам, либо получать льготы в виде ЕДВ (единой денежной выплаты). Вот, думаю, и здесь могут сделать (и, скорее всего, сделают) что-то похожее: составят реестр одиноко проживающих слабовидящих и слепых граждан, объявят конкурс на самую низкую цену услуги (уборки/доставки еды/чего-то еще) через специализированную площадку, определят подходящие организации — и начнут в порядке очереди, по заявлениям предоставлять эти услуги… 

Хорошо бы мне ошибиться. Здорово было бы создать на базе профильного министерства полноценную и многофункциональную службу бытовой помощи для одиноких инвалидов (и не только слабовидящих), в чьи функции входили бы не только уборка и доставка, но и ремонт, оформление документов, реабилитация и иные направления работы с инвалидами — такой МФЦ для всех нуждающихся в помощи! А впоследствии можно будет включить пользование его услугами в перечень льгот — уверен, что тогда никому в голову не придет писать заявление о замене льгот на ЕДВ! 😎

Автор:
25 января, в 12:00 +14

