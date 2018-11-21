Как диагностировать заболевания спины и суставов

Заболевания костей и суставов существенно ухудшают качество жизни. Чтобы не запустить болезнь до состояния, когда передвижение в пространстве станет проблемным, а боли не дадут спокойно жить, диагностировать начавшуюся болезнь нужно в самом начале. И для этого не обязательно прибегать к высокотехнологичным и дорогостоящим методам обследования.

О методах диагностики опорно-двигательного аппарата рассказывает врач-кинезитерапевт «Центра доктора Бубновского»:

Сулима Кудинова — Статистика ВОЗ свидетельствует: различными болезнями опорно-двигательного аппарата страдает 80% населения. Причем чаще всего с ним сталкиваются люди трудоспособного возраста — от 30 до 50 лет. Молодые люди страдают остеохондрозами, артритами и артрозами суставов. Однако из-за малосимптомного начала многие пропускают развитие болезни или считают ее обычным спутником старости. Конечно, это не так. И чем раньше вы обратитесь к врачу, тем быстрее он сможет выявить факторы риска, провести диагностику заболеваний позвоночника и суставов и при необходимости назначить лечение.



Обойдемся без дорогостоящих обследований?

— Многие считают, что если пойдут к врачу, им тут же назначат МРТ и КТ. Но современная диагностика остеохондроза и остеоартроза не начинается с высокотехнологичных методов обследования.

Сначала пациент приходит к врачу, и только после внимательного сбора жалоб, выяснения истории заболевания и обстоятельств жизни пациента ставится диагноз и, при необходимости, определяется программа дообследования. Немаловажную роль играет то, в каких условиях проживает человек, не связана ли работа с тяжелыми физическими нагрузками, есть ли вредные привычки, перенесенные или хронические заболевания и т. д.



Наиболее простым и доступным методом ранней диагностики является миофасциальный метод. Это визуальная, мануальная и функциональная оценка состояния мышечно-связочного аппарата, то есть мышц, связок и фасций. С помощью нее можно выявить такие болезни, как грыжа диска, протрузии, дорсалгии, миофасциальные (мышечные) боли, миофасциальный синдром.

Когда пойти на прием к врачу

— Для выявления факторов риска заболеваний позвоночника и суставов рекомендуется наблюдаться у врача с рождения.

Обязательный осмотр ортопеда и хирурга через 1, 3, 6 и 12 месяцев после рождения позволяет выявить и успешно скорректировать врожденные патологии.

Например, такие заболевания, как плоскостопие и нарушение осанки, можно исправить только в детстве.

Взрослым тоже желательно постоянно наблюдаться у врача, особенно тем, кто находится в группе риска. В нее входят люди:

с наследственной предрасположенностью;

в возрасте старше 40 лет;

с избыточным весом;

с частыми переохлаждениями;

с нарушениями в работе эндокринной системы;

с травмами позвоночника, рук и ног;

те, чья работа связана с тяжелой физической нагрузкой и длительными неудобными позами, — водитель, грузчик, офисный работник, кассир, врач, спортсмен и т. д.

Задумайтесь о профилактике

При выявлении заболеваний опорно-двигательного аппарата врач назначит комплексное дообследование и составит индивидуальную программу реабилитации.

Помните, что лечение и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата всегда связаны с движением.

И даже если вам повезло и у вас не выявлено заболеваний опорно-двигательного аппарата или они выявлены на ранней стадии, вам будут показаны дозированные физические нагрузки, т. е. упражнения, которые улучшат состояние мышц, суставов и позвоночника.