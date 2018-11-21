Как диагностировать заболевания спины и суставов
Заболевания костей и суставов существенно ухудшают качество жизни. Чтобы не запустить болезнь до состояния, когда передвижение в пространстве станет проблемным, а боли не дадут спокойно жить, диагностировать начавшуюся болезнь нужно в самом начале. И для этого не обязательно прибегать к высокотехнологичным и дорогостоящим методам обследования.
О методах диагностики опорно-двигательного аппарата рассказывает врач-кинезитерапевт «Центра доктора Бубновского»:
Сулима Кудинова
Обойдемся без дорогостоящих обследований?
— Многие считают, что если пойдут к врачу, им тут же назначат МРТ и КТ. Но современная диагностика остеохондроза и остеоартроза не начинается с высокотехнологичных методов обследования.
Сначала пациент приходит к врачу, и только после внимательного сбора жалоб, выяснения истории заболевания и обстоятельств жизни пациента ставится диагноз и, при необходимости, определяется программа дообследования. Немаловажную роль играет то, в каких условиях проживает человек, не связана ли работа с тяжелыми физическими нагрузками, есть ли вредные привычки, перенесенные или хронические заболевания и т. д.
Наиболее простым и доступным методом ранней диагностики является миофасциальный метод. Это визуальная, мануальная и функциональная оценка состояния мышечно-связочного аппарата, то есть мышц, связок и фасций. С помощью нее можно выявить такие болезни, как грыжа диска, протрузии, дорсалгии, миофасциальные (мышечные) боли, миофасциальный синдром.
Когда пойти на прием к врачу
— Для выявления факторов риска заболеваний позвоночника и суставов рекомендуется наблюдаться у врача с рождения.
Обязательный осмотр ортопеда и хирурга через 1, 3, 6 и 12 месяцев после рождения позволяет выявить и успешно скорректировать врожденные патологии.
Например, такие заболевания, как плоскостопие и нарушение осанки, можно исправить только в детстве.
Взрослым тоже желательно постоянно наблюдаться у врача, особенно тем, кто находится в группе риска. В нее входят люди:
- с наследственной предрасположенностью;
- в возрасте старше 40 лет;
- с избыточным весом;
- с частыми переохлаждениями;
- с нарушениями в работе эндокринной системы;
- с травмами позвоночника, рук и ног;
- те, чья работа связана с тяжелой физической нагрузкой и длительными неудобными позами, — водитель, грузчик, офисный работник, кассир, врач, спортсмен и т. д.
Задумайтесь о профилактике
При выявлении заболеваний опорно-двигательного аппарата врач назначит комплексное дообследование и составит индивидуальную программу реабилитации.
Помните, что лечение и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата всегда связаны с движением.
И даже если вам повезло и у вас не выявлено заболеваний опорно-двигательного аппарата или они выявлены на ранней стадии, вам будут показаны дозированные физические нагрузки, т. е. упражнения, которые улучшат состояние мышц, суставов и позвоночника.