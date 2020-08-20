Как и где пройти диспансеризацию

На важные вопросы о диспансеризации ответила руководитель центра здоровья городской больницы №7 Лариса Барашева.

– Можно ли сейчас проходить диспансеризацию?

– Проведение диспансеризации было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. С 1 августа ограничения почти полностью сняты. Скрининговый медосмотр сейчас могут пройти люди до 65 лет. Пациенты старше пока еще временно ограничены в диспансеризации.

– Где пройти и как записаться?

– Диспансеризация проводится в ваших районных поликлиник. Чтобы не сидеть в очереди, записаться на нее можно заранее через сервис doctor71.ru.

– Кому можно пройти скрининговый осмотр?

– Бесплатной диспансеризации сейчас подлежит население от 18 до 65 лет. Для пациентов от 18 до 39 лет она доступна один раз в три года, для тех, кому за 40, – один раз в год. То есть в 2020 году врачи ждут граждан 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 г. р., а также всех в возрасте от 40 до 65 лет.

– Какие обследования предстоят?

– Диспансеризация проходит в два этапа. Для пациентов до 39 лет диспансеризация включает:

Анализ крови на общий холестерин и глюкозу.

Флюорографию или рентген лёгких (1 раз в 2 года).

ЭКГ (при первом прохождении медосмотра, ежегодно – с 35 лет).

Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении медосмотра, ежегодно – с 40 лет).

Для женщин – осмотр гинеколога.

Осмотр врача, пальпация щитовидной железы и лимфоузлов, определение индекса массы тела, артериального давления.

С 40 лет помимо этого прибавляется общий анализ крови, маммография (до 75 лет включительно).

Пациентам от 65 до 70 лет один раз в год проводится анализ кала на скрытую кровь. Это позволяет выявить онкопатологии со стороны желудочно-кишечного тракта.

Для мужчин – определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови (в 45, 50, 55, 60, 64 года).

В 45 лет с целью определения изменений со стороны желудка всем проводится фиброгастро­скопия – диагностическое обследование состояния слизистой желудка (gaster), при котором в полость этого органа через глотку и пищевод вводится гибкая оптоволоконная трубка с освещением и камерой.

– Если обследования выявили отклонения?

– В этом случае начинается уже второй этап диспансеризации. Любое отклонение – повод для проведения углубленного исследования и консультации узкопрофильного специалиста – невролога, терапевта, хирурга, проктолога, лора, офтальмолога и т.д. После постановки диагноза врач назначит лечение или поможет наладить образ жизни, чтобы не провоцировать возможные заболевания.

– Я молодой, здоровый. Зачем мне диспансеризация?

– Кроме заболеваний мы выявляем еще и факторы риска, которые могут приводить к специфическим неинфекционным заболеваниям. Человек может не обращать внимания на симптомы, не знать, что повышена, например, глюкоза в крови. А тем временем это может спровоцировать серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. Результаты диспансеризации могут сигнализировать об отклонениях и дают шанс исправить образ жизни или заняться здоровьем до появления серьезных проблем.

– Могут ли пройти диспансеризацию люди, перенесшие коронавирусную инфекцию?

– Да. Все ограничения снимаются после полного выздоровления, а также при наличии отрицательного результата анализа на COVID-19. Мазки нужно сдавать двукратно, с условием, что между их сдачей прошло более суток.

– Как могут следить за своим здоровьем люди 65 лет?

– К 65 годам многие люди уже знают о своих заболеваниях. Во время самоизоляции мы говорили: нужно придерживаться всех рекомендаций вашего лечащего врача. Участковые терапевты сейчас ведут прием, так что при возникновении проблем можно прийти на консультацию или сдать необходимые анализы.

– А с работы на диспансеризацию отпустят?

– С октября 2018 года в Трудовом кодексе РФ есть ст. 185.1. Она предусматривает выделение выходных дней на диспансеризацию. Всем работающим положен 1 день в 3 года. И два дня ежегодно работающим предпенсионерам и пенсионерам. Для того чтобы получить законный выходной, достаточно написать письменное заявление в свободной форме («Прошу освободить от работы такого-то числа… для прохождения диспансеризации»). День диспансеризации оплачивается в размере среднего заработка.