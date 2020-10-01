В нашем доме поселился... замечательный Жильцов!
Наверняка вы его уже заметили – новеньких тут быстро обнаруживают и начинают пытать в комментах: кто такой, чем живешь, чем дышишь? Удовлетворим любопытство, расскажем про нашего нового корреспондента Артёма Жильцова.
От первого лица:
«Родился в 1990 году.
К 30 годам накопил жену, собаку и квартиру.
В молодости баловался исполнением рэп-композиций, одна из которых, по загадочному стечению обстоятельств, крутилась в телеке около 5 лет (немного похвалился сейчас).
Пишу про людей и для людей».
А еще у Артёма крутейший пёсель Джек! Историю их знакомства раз в 3-4 месяца перепечатывают паблики-миллионники и сайт adme.