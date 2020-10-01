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В нашем доме поселился... замечательный Жильцов!

В нашем доме поселился... замечательный Жильцов!

Наверняка вы его уже заметили – новеньких тут быстро обнаруживают и начинают пытать в комментах: кто такой, чем живешь, чем дышишь? Удовлетворим любопытство, расскажем про нашего нового корреспондента Артёма Жильцова.

От первого лица:

«Родился в 1990 году. 

К 30 годам накопил жену, собаку и квартиру. 

В молодости баловался исполнением рэп-композиций, одна из которых, по загадочному стечению обстоятельств, крутилась в телеке около 5 лет (немного похвалился сейчас).

Пишу про людей и для людей». 

А еще у Артёма крутейший пёсель Джек! Историю их знакомства раз в 3-4 месяца перепечатывают паблики-миллионники и сайт adme.