В нашем доме поселился... замечательный Жильцов!

Наверняка вы его уже заметили – новеньких тут быстро обнаруживают и начинают пытать в комментах: кто такой, чем живешь, чем дышишь? Удовлетворим любопытство, расскажем про нашего нового корреспондента Артёма Жильцова.

От первого лица:

«Родился в 1990 году.

К 30 годам накопил жену, собаку и квартиру.

В молодости баловался исполнением рэп-композиций, одна из которых, по загадочному стечению обстоятельств, крутилась в телеке около 5 лет (немного похвалился сейчас).

Пишу про людей и для людей».

А еще у Артёма крутейший пёсель Джек! Историю их знакомства раз в 3-4 месяца перепечатывают паблики-миллионники и сайт adme.