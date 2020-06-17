А вот кому термокружку за терминатора голопопого?
Как и обещала, подвожу итоги внезапного конкурса на лучшую подпись к фото. Сначала небольшой бэк.
Началось все с мужчины-голыша, который прогуливался в ночи по улице Лейтейзена в Туле. Его, как водится, сфотографировали и выложили в местный паблик. Все как всегда.
Дальше события развивались стремительно: Myslo, обсуждение, конкурс.
Мы, как обещали, отобрали самые залайканные комментарии и выбрали из них лучший. Итак, кружка достается...
...Светлане Тульской за ее нетленку с наибольшим количеством плюсов:
Светлана, дорогая, приходите в редакцию за своим призом! А мы пока посмотрим комментарии других участников. Все хороши!
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