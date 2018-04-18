Ольга Антонова: «Талия уже 74 сантиметра!»

Всем привет! Я продолжаю работу над своим телом. Сейчас мой вес 76,5 кг. За двенадцать дней ушло полкилограмма веса, а талия уменьшилась на 3 сантиметра. Это волшебство!

Мне нравится мое новое тело. Оно сильное, выносливое и более здоровое. Боли в пояснице появляются всё реже и реже. Ежедневные приступы головных болей ушли в прошлое. Пропал звон в ушах. На пятый этаж поднимаюсь без одышки.

Я уже писала, что влюбилась в танцы. На этом фото слева — первое, а справа — пятое занятие. Может быть, не очень видно, но ноги «подтянулись» и «подсушились». Естественно, это результат не только танцев, но и правильного питания и регулярных тренировок.

Помимо подготовки к финалу проекта, я еще готовлюсь к серии летних тульских марафонов. Пробежать марафон — моя давняя мечта. Но к 42 километрам я пока не готова морально. Сложно даже представить бег продолжительностью более двух часов.

На это лето планы грандиозные: пробежать четыре забега на дистанции 10 км. Готовиться к забегам начала ещё в конце февраля. Тогда на преодоление 10 км требовалось порядка 70 минут. Когда я стала пробегать такое расстояние менее чем за час, я всё равно продолжала бег, чтобы кардиотренировка была не менее часа.

Недавно прочитала об ином подходе: бежать меньшее время, но с максимальной скоростью. В этом есть преимущество. Когда ты знаешь, что бежать тебе целый час, начинаешь экономить силы в первые полчаса, чтобы не «умереть» в конце. Я решила бежать 45 минут с полной отдачей, а потом перейти на шаг, до восстановления пульса. Результат меня ошеломил. За 45 минут я преодолела 9,6 км. До забега осталось 40 дней. А это значит, что у меня ещё есть время, чтобы улучшить результат. К тому же солнышко подсушило тропинки, и я теперь могу тренироваться на свежем воздухе.

Всем ожидающим фото в купальнике, хочу сообщить: купальник прибыл в Тулу, но ещё не забирала его с почты.