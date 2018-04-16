Елена Шнаревич: «Правильные» продукты покупаю уже на автомате!

Похудение - процесс нелегкий, но если сильно поднажать, то плодотворный! На данный момент я избавилась от 30 лишних кг и на этом дело встало. За последние две недели не изменился ни вес, ни объёмы.

Сейчас мы с тренером Олесей Фоминой стараемся максимально подтянуть тело и по возможности уменьшить объемы. Второе дается труднее, но мы не останавливаемся.

Силовые тренировки мы проводим практически ежедневно (за исключением выходных), а кардио бывает и два раза в день. С приходом теплой погоды пешие прогулки стали еще чаще и продолжительней.

В последнее время обратила внимание на то, что совсем не задумываюсь о питании. Продукты покупаю на автомате, как будто я всегда так и питалась)))

Жизнь моя изменилась в лучшую сторону. И если я раньше считала себя счастливым человеком, то теперь я счастлива вдвойне!