Людмила Антошечкина: Пока не могу отказаться от конфеток!

Ура! Наконец то - 11 кг! Я понимаю, что могло бы и больше быть, если бы я смогла отказаться от сладкого. Результат заметен всем и сразу. Вещи, что носила до проекта все очень велики, почти все выкинула. Я не храню в шкафу вещи, которые не ношу, так что и своих вещей 46-го размера тоже не нашла. Сейчас понимаю, что зря выкинула, нужно было сфотографироваться в драных джинсах перед тем как выкинуть их…

На днях купила майку и лосины для спортзала размера 48-50, вместо обычного 54-56. Что было очень приятно, так как в основном все более-менее демократичные марки по ценам шьют до размера XL.

Как ни мотивируй себя, но не могу я физически встать утром на полтора часа раньше, чтобы до работы успеть позаниматься. Работаю я с графиком два через два, так что в рабочий день 2 часа кардио после работы - и дома я в начале 23-го часа…

Очень нравятся все групповые занятия, особенно в рабочие будни, когда почти все на работе. Ничем они не отличаются от индивидуальных, много внимания и советов от инструкторов не только в плане упражнений, но и по питанию. Со 2 ноября нам будет доступен бассейн, так что буду учиться плавать…

Заниматься дома почти не получается, там всегда найдутся другие дела, вот как-то так. В выходные высыпаюсь, иду в велнесс-центр N-ergo на кардио, групповое занятие, потом - общение с друзья и снова групповое занятие, кардио, в общем, всегда занята…

В рационе у меня в основном белок, клетчатка и немного углеводов. Фаворитом обеда на рабочем месте стала консервированная фасоль, в 200 г (160 ккал). Также пью витамины - когда худеешь, они помогают организму не получить стресс. Стараюсь есть по шесть раз в день, но не всегда получается. Если ем что-то из запрещённого, а это может все-таки быть 1 или 2 конфетки, то просто урезаю остаток своих калории в этот день до минимума, хотя и знаю, что это и неправильно. Как бы кто ни говорил, но от сладкого мне правда очень сложно отвыкнуть.

Мой вес на начало проекта 103 кг, сейчас 92 кг. Сильно радует, что он каждый день уходит в минус. И неважно, будь это килограммы или граммы, главное - он уходит.

Мои параметры:

на 17. 09. 2017: грудь 109, талия 100, бедра 123

на 25. 10. 2017: грудь 103, талия 88, бедра 113