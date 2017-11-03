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«Я худею!»
Елена Шнаревич: Получаю удовольствие от работы над собой!

Елена Шнаревич: Получаю удовольствие от работы над собой!

Привет, портальцы! Прошло уже почти два месяца с начала проекта. Ну, как прошло)) Я бы сказала, пролетело!))) Для меня эти два месяца прошли не зря - у меня заметно улучшилось здоровье, а это очень важно!

Пропала ненавистна изжога, которая шла со мной по жизни. Ушла одышка. Мне стало легче двигаться, а от этого и легче заниматься, да и вообще жить!
Мне стало приятно смотреть на себя в зеркало, потому что из него на меня смотрит девушка, которая начала себя любить, а не та физия, у которой щёки как у бульдожки)).

Вес мой творит чудеса и живёт своей жизнью: он то стоит, то падает, то обратно повышается. И так уже 2−3 недели! Сейчас я вешу 79,6 кг. Это минус 14,4 кг!

Но я не отчаиваюсь, так как знаю, что дойду до намеченной цели.
Короче говоря, я получаю истинное удовольствие от работы над собой и худею с удовольствием!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 18:28 +12
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