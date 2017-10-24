Елена Парамонова: Хочу стать молодой, стройной девушкой

Всем привет. Вот и подошёл к концу мой первый месяц похудейки с тренером. Теперь наступает похудейка самостоятельная. Да, будет нелегко без тренера. Валерия сказала, что будет помогать мне. Спустя месяц мой вес составляет 83 кг (-7 кг). Вес медленно и уверенно уходит.

Уходят и объёмы. Можно сравнить.

На 27. 09. 2017 мои параметры: грудь (114), под грудью (100), талия (109), ягодицы (116), бедро (50), бицепс (34).

На 20. 10. 2017 мои параметры: грудь (111), под грудью (98), талия (95), ягодицы (114), бедро (50), бицепс (30).

Везде ушло понемногу. Эта не та цифра, которой можно гордиться. Но у меня есть цель, и к ней я иду уверенными шагами. Моя мечта - скинуть до 60 кг. И быть здоровой и стройной молодой девушкой.

Меня очень сильно поддерживает мой муж. Он видит, как мне тяжело это даётся. Но он знает, что я упёртая и что я все смогу преодолеть. Говорит мне, что я молодец и что у меня всё получится.

Большинство портальцев спрашивает, чем же мы питаемся, исключив у себя вредные продукты. Секрета никакого нет. Отвечу за себя, чем я питаюсь теперь. Это гречка, геркулес, рыба белая, куриное и индюшиное филе, овощи, творог, яйцо, кефир и, конечно же, много воды.

Заниматься хожу ежедневно. Ходила на групповые тренировки, а это горный велосипед и растяжка. В общем, цель есть. Буду преодолевать все сложности. Всем до новых встреч.