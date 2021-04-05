Ирина Чикина: «Моя судьба была - безразмерные штаны и кофта до колен. Я отменила ту судьбу!»

Когда организм изможден, периферийное зрение куда-то исчезает, и остаётся только тоннельное… Бум! Капелька пота оторвалась от кончика носа и летит вниз, к гимнастическому ковру… Ещё до того, как она ударилась о него, я снова прыжком тяну ноги к груди — бум! В ушах шум. Это сердце гонит кровь в бешеном ритме. Какой это пульс? Сто восемьдесят? Двести ударов в минуту? Бум!

Сквозь шум голос моего тренера Петра: «Закончили! Дальше отжимания!"

В изнеможении я останавливаюсь буквально на секунду, но Петр неумолим: «Без пауз! Отдых и вода после окончания сета!» И так три раза в неделю.

Тяжело ли мне? Жалею ли я, что пришла в этот проект? Нет! Это было лучшим решением за последний год. Жалость к себе привела меня, казалось бы, в точку невозврата, за которой уже плевать на то, как ты выглядишь. Ты завязываешь хвост на голове, надеваешь бесформенный балахон, и зеркало в твоём доме нужно лишь для того, чтобы посмотреть нет ли «петухов» на голове. Всё остальное уже не важно. Ведь главное в человеке душа. Не так ли?

Вот так я выглядела совсем недавно.

Кстати, какое сегодня число? Верно, сегодня можно взять в маркете пироженку по акции. Нужно не забыть карточку постоянного покупателя перед выходом из дома!

Когда начинает меняться твой образ жизни, с удивлением понимаешь, что удовольствие доставляет не только еда. И стресс не обязательно снимать ночью около холодильника.

Тренировки постепенно вливаются в ритм, который штампует красивое тело. С качеством тела повышается качество жизни. В человеке ведь всё должно быть прекрасно, а не только душа, правда?



Вес на сегодня — 87 кг.

Объемы тают вместе с остатками снега, а долгожданные штаны на размер меньше всё чаще виднеются на горизонте. Ежедневная активность увеличивается. Минимум 10 000 шагов.

В отношении питания всё постепенно встаёт на свои места, и приходит окончательное понимание что, зачем и куда.

На занятиях я беспрекословно выполняю все рекомендации Петра. Я очень рада, что именно он стал моим тренером. Его опыт и знания дают мне силы двигаться дальше на пути к своей цели. До неё осталось совсем немного по сравнению с самым началом моего пути. Всего-то 22 кг.

Это так волнительно — наблюдать за изменениями в себе. Ведь я никогда не была стройной. Это как путешествие в страну Оз. Пристегни ремень, Дороти, и скажи Канзасу: «Прости и прощай». Тебе не нужно больше думать, можешь ли ты зайти в этот магазин, или продавцы встретят тебя фразой: «Нам очень жаль, но у нас в ассортименте нет вашего размера».

Моя судьба была исключительно «Три толстяка» и «Пышка» и безразмерные чёрные штаны с кофтой до колен. Я отменила ту судьбу.

Меня продолжает во всём поддерживать супруг. Помогает с домашними делами и ребенком, чтобы у меня оставалось время для себя. Мы вместе пройдём этот путь до конца. Надеюсь, вы тоже будете активными слушателями и читателями. Я благодарна каждому из вас за слова поддержки. И если этой весной вы тоже решили стать лучшей версией себя, то у вас обязательно всё получится.