Марина Жутенкова: «Узнала, сдам ли я нормы ГТО? Результат мне понравился!»

Хорошая новость: физическими показателями довольна и не ожидала

Плохая новость: вес вернулся в 80 кг.

Пятиразовые тренировки прекратились в виду окончания отпуска. На весе они никак не отразились — на физическом состоянии надеюсь да: бодрость, тонус, сила и собранность присутствуют. Пофилософствовать сегодня некогда, голова забита предстоящими ограничениями в связи с COVID, да и процесс похудения превратился уже в данность, а на фоне отсутствия ощутимых колебаний в весе уже собственно говоря и не грустится и не радуется. По умолчанию иду на тренировку и ем вот эту всю «вкуснейшую» еду из разряда П. П. Провела очередной эксперимент и на одной из групповых тренировок решила выложиться изо всех сил по полной, что бы сдёрнуть вес, в итоге вес дёрнулся, но в плюс — хах, сейчас я вернулась на свой пост к 80 кг.

Кто-то в комментариях к нашим постам затронул тему нормативов ГТО, мне стало интересно, какие будут показатели у меня, и, судя по полученным результатам, пора идти сдаваться))) Ну, когда бегать научусь)).

Бег 60 метров — 11,2 секунды

Бег 2000 метров — даже пробовать не стала, я точно не пробегу.

Подтягивания из виса лёжа — 20 раз

Отжимания — 20 раз

Наклон вперед — +5см (большим усилием воли))

Прыжок в длину — 165 см

Пресс (1 мин.) — 42 раза

Метание (500г) — дальше 20 метров

Лыжи/кросс (3км.) — не сезон/я даже на 2 км. не побежала))

Плавание (50 м) — не замеряла, думаю показатель будет чуть больше минуты (дорожка 25 м. не спеша 40 сек), брасом плаваю достаточно быстро и уверенно, несмотря на большое сопротивление выступающих частей)).

Стрельба (10 м) — стреляю хорошо (почему? — данные засекречены — хах)

Туристский поход — как это проверяется не знаю, но не пропаду и не заблужусь).

Но что ни говори, сколько раз не отжимайся, и как метко не стреляй лишнего ещё полным-полно. Намерена довести своё тело до красивой спортивной формы в «Лиге чемпионов» вместе с Екатериной Егоровой.