Маргарита Шелкова: «Мои новые рецепты для красивой фигуры!»

В комментариях под прошлым блогом просили посоветовать какие-нибудь рецепты «хотя бы съедобного»))) По этому поводу, сегодня я решила остановиться на теме питания.

Отмечу, что если ты вписываешься в суточный калораж, то можно себе и что-то вкусное позволить, но не злоупотреблять, естественно))). Например, вот протеиновые печенья и батончики.

Такие вкусняшки можно купить в фитнес-баре самого клуба #ВФорме, а помимо этого еще и протеиновые коктейли, которые тебе могут сразу и приготовить. Ну и про бады и витамины тоже надо сказать, их все там же на месте можно приобрести))

Из десертов, мне очень понравился сыр рикотта в сочетании с фруктами, как я писала в прошлый раз он малокалорийный и подходит при похудении. А еще из сладкого (без добавления сахара и сахарозаменителя) можно приготовить рулет из фиников с бананом, но за счет лаваша такой вариант десерта уже в разы калорийнее, так что нужно держать себя в руках, чтобы лишнего не съесть)))

В приготовлении ничего сложного: на лаваш намазывается сметана, выкладываются порезанные банан и финики без косточек. Все это дело скручивается в рулет и всего делов)))

Я по большей части готовлю какие-то простые блюда, так что в моем случае электрогриль — наишикарнейшее приобретение! Время приготовления сокращает в разы и ничего переворачивать, как на сковородке, не надо — включил, закинул туда порезанные продукты и ушел)))

Итак, насчет мяса. Я режу куриную грудку (удаляя кости), добавляю приправу «карри», соевый соус (поэтому соль дополнительно не нужна), перемешиваю и оставляю минут на пять. Затем отправляю жариться на гриль, минут 5−7 (готовность я на глаз определяю) и получается очень сочное куриное филе. Также и нежирную свинину с приправой для свинины, соответственно, можно на гриле готовить, прям стейки))) но опять же не злоупотреблять количеством съеденного.

Также я готовлю различные яичницы, но об этом мы поговорим в следующий раз…

По тренировкам, я уже говорила, что тренер сказал увеличить количество кругов (подходов) и скажу, что некоторые упражнения прям тяжко так долго выполнять, например, прыжки в полуприседе… Также Петр Копаница, мой тренер, проверяет, исправно ли я хожу на зумбу, и вот коротенькое видео с занятия как раз)))