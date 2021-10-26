Лариса Барзенкова: «Неудачи — ценный актив. С них и начинаются достижения. И в похудении тоже!»

Всем привет!



Мой вес со мной заигрывает)) За эту неделю был и плюс (на начало недели аж до 91,8) и минус. Теперь последнее значение моего веса 88,6. Круговорот воды в моем организме)))

Талия — 88 см!

Как-то один очень мудрый человек мне сказал, что если ты видишь эксперта в интересующей тебя теме, который добился успеха быстро и без проблем — беги от этого эксперта! Настоящий эксперт тот, кто преодолел путь к успеху из неудач, именно такой человек по-настоящему может быть для тебя проводником к твоей цели! Что-то есть в его словах.



Вспомните Томаса Эдисона, который прошел через сотни неудачных опытов, но всегда повторял: «Да, теперь я увидел, что и этот способ не работает». А первую книгу Джоан Роулинг о Гарри Поттере отвергли 12 издательств, но писательница не сдавалась и в итоге одна небольшая редакция решилась напечатать книгу маленьким тиражом. Что было дальше, мы знаем)



Что-то мне напоминает мою ситуацию))

Эти примеры показывают, что победы — не единственное мерило успеха, а от твоей реакции на поражение зависит, станут ли они фундаментом для будущих побед! Неудачи — ценный актив. Именно с них часто и начинаются наши достижения. Однако часто мы боимся неудач и поэтому откладываем или вовсе не делаем важные для нас дела.

Мой сегодняшний распорядок дня очень насыщенный, поэтому я ставлю на каждую задачу свой будильник))

Закончить свой пост хочется такой картинкой)

Все получится!