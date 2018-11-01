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«Я худею!»
Ирина Диканова: Теперь ни за что не променяю легкость на жареную картошечку!

Ирина Диканова: Теперь ни за что не променяю легкость на жареную картошечку!

Доброго времени суток! Надеюсь, что вы начали это читать в хорошем настроении. А у меня для вас отличные новости! Во-первых, килограммы и сантиметры продолжают уходить, и это несказанно меня радует! На сегодняшний день мой вес составляет 101,3 кг. Это почти минус 12 кг! И ещё по 3 см ушло в объемах груди, бедер и талии. Соответственно, поменялся размер одежды, и я даже успела себя порадовать — прикупила новое платьишко.

Во-вторых, в прошлой газете «Слобода» были опубликованы промежуточные результаты. Конечно же, рано говорить, что это результаты, ведь прошел лишь только месяц, но всё же! Этот первый сравнительный анализ меня очень порадовал. Честно скажу, не ожидала, что окажусь на первом месте. Девочки все-таки моложе меня (четверо мне в дочки годятся) и мне казалось, что вес у них будет уходить гораздо быстрее.
В-третьих, будучи диабетиком со стажем, у меня нормализовалось количество сахара в крови. На протяжении последних двух недель этот показатель не выходит за рамки возрастной нормы.

Приятным бонусом всей этой авантюры похудения являются некоторые жизненные изменения. Я наконец-то переквалифицировалась из «совы» в «жаворонка», потому что на тренировки я хожу утром до работы и мой привычный режим с поздними засыпаниями и поздними подъемами пришлось изменить.

Огромным плюсом того, что вечером у меня только легкий ужин, явилась невероятная легкость с утра, которую я, наверное, никогда до этого не испытывала.

И это я ни за что не променяю ни на какой бутерброд или жареную картошечку! А еще, не знаю, какие упражнения или потеря первых лишних кило привели меня к пропаже постоянной боли в спине.

В общем, чувствую себя легче не только на весах, но и в принципе. Настроение бодрое, как никогда. Хочется всю жизнь питаться обезжиренными йогуртами и пекинской капустой! До встречи!

Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 17:37 +16
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