Наталья Мельникова: Можно уже начинать мечтать и строить планы о предстоящем отпуске!

На календаре март. Можно уже начинать мечтать и строить планы о предстоящем отпуске. Конечно же, хочется провести его в теплых странах, ходить днем по горячему песку, а вечером слушать шум прибоя.

Перед этим нужно полностью освободить шкафы от вещей, которые стали безнадежно велики, а это, к слову сказать, абсолютно все вещи, и потихоньку продолжать обновлять гардероб. Я сбросила 27 кг и сейчас вешу 72 кг! Вот фото до проекта:

Новый купальник и летний сарафан уже куплены, то есть подсознание жаждет лета. По случаю был приобретен и комбинезон из брючной ткани, о котором долго мечтала, но понимала, что прежние формы не позволили бы мне его носить и чувствовать себя комфортно и непринужденно.



Периодически делаю новые фото и сравниваю их со старыми снимками, что позволяет оценить и увидеть разницу в физической форме, тем самым мотивируя себя на дальнейшую работу.

Поэтому каждое утро просыпаюсь с мыслью о том, как сложится день и к каким показателям приведет. Собираю по частичкам прожитое время и складываю достижения в копилку успеха.

Без собственной целеустремленности и совместной работы с тренером данный результат был бы недостижим, поэтому благодарность Петру Копанице, моему тренеру, огромна. Его юмор, легкость в общении и твердость, при необходимости, привели к данному результату.

Мы должны понимать, что сила и слабость изначально заложены в нас. Преодолеть проблемы и достичь цели, все это находится в границах наших возможностей. Все начинается с малого, дерзайте и верьте в себя, ищите в своем окружении поддерживающих вас людей и профессионалов, которые помогут в кратчайшие сроки прийти вам к поставленной цели. Удачи всем!