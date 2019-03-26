Ирина Диканова: Возможность похудеть есть у каждого, кто этого действительно хочет

Доброго времени суток всем! Как быстро летит время! Вот уже полгода полетело как я начала свой марафон похудения. И с чем же я пришла к этой дате?

Стало!

Результат: Сразу начну с результата: на сегодняшний день - минус 30 кг. (Было - 113 кг. на начало проекта, а сейчас я вешу - 83кг.)



Было!

Тридцать килограмм! Много это или мало?! Даже для человека с весом за центнер потерять столько - это много. Представьте, что вы несете сразу шесть бутылок воды по 5 литров! И не просто несете, а таскаете их каждый день, без отдыха. И потом вы их сбросили, почувствовали легкость? Значит, вы должны понять в каком состоянии я сейчас пребываю - легкость необычайная!

Самочувствие и настроение: Да, просто замечательное. Когда ты похудела, постройнела, чувствуешь прилив сил и бодрости, когда у тебя ничего не болит, каким может быть настроение? Только отличным!!!

Фитнес-клуб: Занимаюсь как и прежде, по плотному графику. Силовые и кардиотренировки дополняю плаванием в бассейне Велнесс-центра «N-ergo», а также посещаю групповые занятия по зумбе и аквааэробике. Люблю упражнения на слайдере. Надо сказать, что вообще слайд-аэробика позитивно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, вестибулярного аппарата, помогает избавиться от лишних сантиметров в объемах, придать телу изящных изгибов и желаемых форм. Из кардиотренажеров предпочитаю «классику жанра» - беговую дорожку.

Изменения: С уменьшением веса - значительно уменьшились и объемы, а соответственно поменялся размер одежды.

Что я сделала с вещами, которые мне стали велики? Что-то раздала, что-то просто выкинула, чтобы не было пути к отступлению. На случай «а вдруг опять поправлюсь» у меня теперь нет одежды!

Сейчас уже могу себе позволить более приталенные силуэты, а не мешковатые платья темных тонов. Хочу обновить свой гардероб вещами ярких расцветок.

Планы на будущее: Проект изменил мою жизнь на 180 градусов! Ещё полгода назад такой вес, в каком я пребываю сейчас – для меня был просто мечтой! А то ли ещё будет! Удивляюсь сама на себя, что я всё это смогла! Иногда в качестве мотивации пересматриваю свои старые фотографии, чтобы сравнить с новыми. Догадываетесь в чью пользу это сравнение?!

После окончания проекта, чтобы закрепить результат окончательно, обязательно продолжу занятия в фитнес-клубе N-ergo.

P.S: Я хочу, чтоб моя история послужила примером для многих моих ровесниц, а также более молодых женщин. Возможность похудеть есть у каждого, кто этого действительно хочет. Не ищите повода, чтобы отложить похудение, используйте все возможности, которые дает вам жизнь. Наслаждайтесь жизнью сегодня и сейчас!

До встречи! Ваша Ирина Диканова.