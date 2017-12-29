Елена Москалюк: Спасибо всем, кто меня поддерживает и кто критикует!

Здравствуйте, читатели моего блога! Хочу начать с поздравления с наступающим Новым годом! Этот год у всех нас был разным - у кого-то счастливым, у кого-то не очень, кто-то терял, а кто-то находил...

Желаю всем вам взять с собой в Новый 2018 год всё только доброе и светлое, пусть все невзгоды останутся в году уходящем. Желаю научиться всем нам быть счастливыми, не смотря ни на что! Спасибо всем, кто поддерживает меня и тем, кто критикует!

Не смотря на многочисленные предпраздничные хлопоты, продолжаю заниматься и делаю это с удовольствием! Конечно, очень хочется пройти во второй тур. Но если этого не случится, на достигнутом не остановлюсь!