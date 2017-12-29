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«Я худею!»
Елена Москалюк: Спасибо всем, кто меня поддерживает и кто критикует!

Елена Москалюк: Спасибо всем, кто меня поддерживает и кто критикует!

Здравствуйте, читатели моего блога! Хочу начать с поздравления с наступающим Новым годом! Этот год у всех нас был разным - у кого-то счастливым, у кого-то не очень, кто-то терял, а кто-то находил...
 

Желаю всем вам взять с собой в Новый 2018 год всё только доброе и светлое, пусть все невзгоды останутся в году уходящем. Желаю научиться всем нам быть счастливыми, не смотря ни на что! Спасибо всем, кто поддерживает меня и тем, кто критикует!
 

Не смотря на многочисленные предпраздничные хлопоты, продолжаю заниматься и делаю это с удовольствием! Конечно, очень хочется пройти во второй тур. Но если этого не случится, на достигнутом не остановлюсь!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:17 +11
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