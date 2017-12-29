Ольга Антонова: Для меня это был год-переворот. Но похудение мне стало безразлично

Этот год был очень богатым на события. Такое ощущение, что я за один год прожила целую жизнь. Мы с мужем закончили строительство дома. В нашем доме появились звери: в начале — кот и кошка, в конце года — собака. До этого у меня не было домашних животных. Всей семьёй мы много путешествовали, ходили в театр и кино, участвовали в конкурсах и различных мероприятиях.

В августе я взялась за двух зайцев: решила участвовать в проекте «Похудей со «Слободой» и пошла учиться в автошколу.

Для меня особой гордостью является то, что экзамены в ГИБДД я сдала с первого раза.

Всю осень я училась делать селфи. Это оказалось непростым занятием. В течение года я выигрывала в различных конкурсах и лотереях. Мне кажется, что именно в этом году я выиграла путёвку в жизнь. Яркую и полную впечатлений.

В начале проекта «Похудей со «Слободой» у меня были сомнения: хватит ли мне сил, чтобы начать активно заниматься собой, выделять на это время и средства. Всё как у Раскольникова: «…тварь ли я дрожащая или право имею…» Старушек убивать я не стала. Проверкой моей решимости стали для меня двадцать километров. Первые десять — 27 августа, вторые десять — первого октября. Пробежать, не остановившись. Пробежать, не смотря на странные взгляды со стороны и полное осознание своей неспортивной формы. В октябре к финишу я пришла уже не последняя. Это придало мне уверенности в себе.

Сам проект стал обособленной вехой. Это ежедневное преодоление себя. Постоянный контроль за собой, своими привычками, действиями. Хорошая, качественная работа в тренажёрном зале. До седьмого пота, до усталости, до боли в мышцах. Это новый этап жизни. И сложно то, что ты у всех на виду.

К концу года меня накрыла апатия. Я постоянно хочу спать, мне перестало хватать сил на тренировки, я ничего не успеваю, меня все раздражают, мне хочется побыть одной… Возможно, и вправду надо просто перетерпеть. Пробовала лечить хандру конфетами — не помогло. Кроме прыщей это не принесло ничего. Пробовала таранкой с пенным напитком — весы сказали, что не стоило даже начинать. Вообще, в последнее время меня еда не радует. Даже кофе записался в предатели.

Вес околачивается в пределах 80−81 кг. Прогресс визуальный есть, на фото видно. Однако я перестала ощущать радость от похудения. В последнее время мне это больше безразлично.

Несмотря на настроение, я продолжаю работать над собой. Хожу 2−3 раза в неделю на силовые тренировки, добавляю 2−3 раза в неделю кардио. Выбираю нежирные продукты, отдаю предпочтение овощам. В общем, как космический корабль, продолжаю следовать намеченным курсом, чиню поломки, слежу за показаниями приборов.

Позавчера сфотографировалась на детском утреннике. Вот как я изменилась за три с половиной месяца проекта:

И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с новым годом! Огромное спасибо всем людям, кто был рядом со мной в этом году: вы изменили мою жизнь и сделали её лучше! Спасибо редакции газеты «Слобода», что выбрали меня для участия в конкурсе. Спасибо девочкам из проекта, без вашей компании стройнеть было бы одиноко. Спасибо моему тренеру, Татьяне Репкиной из клуба «Властелин», за её терпение, понимание и профессионализм.

Скоро закроется дверь.

В этот год больше я не вернусь.

Сколько в нём было побед!

Но на ресницах — грусть.

Здоровья и сил для родных,

Успехов в делах — для друзей,

Счастья — всем на земле…

Бокал допивай скорей!

Пусть снегом укроет зима.

Это и есть чистый лист.

Волшебством ёлка сияет —

Праздничный обелиск.

Всем простить, всех понять, всем отдать…

Сквозь подарки — дарить добро!

Я вас искренне всех поздравляю.

Пусть просящим всё будет дано.