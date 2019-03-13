Наталья Мельникова: Минус 24 кг!

Доброе утро! Вернемся немного назад и вспомним, как все начиналось. Пришли в зал, познакомились с тренером, сразу получили задание — начать пользоваться программой по подсчету калорий, иными словами, вести электронный пищевой дневник.

В интернете большой выбор таких программ. На интуитивное питание был наложен запрет, так как работа над физикой тела изначально была направлена на арифметический результат. Со временем стало понятно, что дневник приучает оценивать количество потребляемой пищи и ее калорийность «на глаз».

Если не нарушать интервалы приема пищи и прислушиваться к внутренним ощущениям во время еды, то постепенно начинаешь чувствовать, когда уже достигла отведенной суточной калорийности. Так же хорошим помощником является шагомер, который позволяет контролировать количество пройденных за сутки шагов/километров.

Используя все эти данные, можно сравнить количество поступивших с пищей калорий с количеством израсходованных в процессе жизнедеятельности за сутки и оценить профицит физических нагрузок. Только при этом условии мы худеем, если все системы организма работают без сбоев.

Не стоит забывать и о возрасте, чем старше мы становимся, тем метаболические процессы в организме протекают медленнее. Следовательно, суточная калорийность с годами должна сокращаться, а физические нагрузки увеличиваться.

Вот тогда мы будем долгое время оставаться здоровыми, молодыми и счастливыми.

Сейчас мой вес 75 кг, это минус 24 кг за все время проекта. Представительниц прекрасного пола поздравляю с прошедшим праздником 8 марта, желаю исполнения позитивных желаний и душевного уюта! И всех с прошедшей Масленицей!