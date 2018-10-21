Юлия Галактионова: Да здравствует каша на завтрак!

Всем привет! Почти закончен первый месяц участия в проекте! Я начинаю привыкать к новому образу жизни. Тренировки у меня пять раз в неделю: 3 дня силовые с моим тренером и два дня кардио тренировок. Организм мой втягивается в тренировочный процесс. Мыщцы побаливают… но так… как-будто бы благодарят) На тренировке с тренером постепенно стали увеличивать вес нагрузок.

Когда мне тренер назначил тренировку в самый «час пик», я немного испугалась, что будет очень много народу, но огромный плюс «Властелина» что это двухэтажный спортивный зал с большой площадью, и места здесь хватает абсолютно всем. Когда бы я ни пришла, здесь всегда имеются свободные тренажеры, поэтому теперь я хожу заниматься абсолютно в любое время!

Теперь перейду к питанию… За день у меня получается 4−5 полноценных приема пищи, кушаю я каждые 3,5−4 часа. Раньше все мои личные начинания по поводу правильного питания заканчивались там же, где они и начинались. И фраза «И так сойдет» оправдывала любой мой провал в питании. Но когда ты сознательно приходишь в тренажерный зал и реально осознаешь, что ты вовсе не девушка, а 100-килограммовый бегемот — назад у тебя дороги уже нет. А все рекомендации тренера воспринимаются как приказ!

Сразу я отказалась от всего мучного, сладкого, жирного, жареного… Да здравствует каша на завтрак! К правильному питанию я еще только привыкаю, но завтракать кашей мне уже нравится. Подведу небольшой итог: за три недели минус 5 кг, результатом я довольна)