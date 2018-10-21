Екатерина Левина: Работы над собой еще непочатый край!

Привет, дорогие читатели! Ну что, можно подвести итоги первого месяца моей новой жизни. Жизнь моя не то, чтобы поменялась, а ускорилась. Я мама двоих детей и времени всегда не хватает, но я стала успевать столько, сколько раньше и представить себе не могла. Появилось много энергии, заряда и бодрости. Теперь я успеваю тратить время не только на себя, но и на свою семью.

Скажу честно, что мне очень тяжело даются занятия из-за детской травмы и не все упражнения я могу выполнять. Но за месяц нашей работы с Олесей Фоминой в велнесс-центре N-ergo мы подобрали всевозможные упражнения которые я могу выполнять, использую при этом индивидуальный подход. Составленная с Олесей программа питания отлично мне подошла, я отказалась от многих ненужных продуктов для меня.

В течение месяца в корректировке питания не было нужды, так как вес и объемы потихоньку уходят. Могу сказать одно: Олеся — отличный тренер, я в надежных руках. Олеся очень внимательна ко мне, мы постоянно с ней на связи даже вне занятий, в общем, расслабляться она мне не даёт!!!

Целеустремленно продолжаю двигаться дальше. А цель у меня — красивое, стройное, подтянутое тело, которого никогда у меня не было!

Помимо упражнений по составленной программе также два раза в неделю хожу в бассейн и сауну, за это отдельное спасибо моему клубу. Вообще здесь есть всевозможные тренажеры, групповые и индивидуальные занятия для любого возраста. Коллектив очень добрый и приветливый, атмосфера в клубе домашняя. Везде чисто и аккуратно. Режим работы очень удобный. Туда хочется приходить снова и снова!

Что могу сказать про свой вес? За месяц минус 6 кг, на самом деле я себя ругаю, хотелось бы больше, но в связи простудой я чуть чуть выбилась из строя! Смотрю на своего инструктора Олесю и понимаю, что работы у меня непочатый край))))

Главное не сдаваться, а пробиваться вперёд и всё получится! Спасибо, кто читает меня и поддерживает, до встречи в следующем блоге)