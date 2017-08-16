«Похудей со «Слободой»: у нас еще две участницы!

Присоединяйтесь к кастингу нашей акции «Похудей со «Слободой»! Если ваш вес составляет 90 кг и более, если вы хотите сбросить лишние килограммы и кардинально изменить свою жизнь, если вы готовы бороться с трудностями на пути к цели, пишите на timofeeva_slo@mail.ru. Укажите свой вес, рост, возраст и телефон, кратко – свою историю. А пока знакомьтесь, наши очередные претенденты!



Екатерина Коледенкова.

- Меня зовут Екатерина Коледенкова, мне 28 лет. До конца школы я была самой худой в классе, при росте 164 см весила 48 кг, кожа да кости. На данный момент мой вес составляет 88 кг, и мне очень тяжело в таком весе. В прошлом году я смогла похудеть до 60 кг, но, к сожалению, не путем диет и занятий спортом, а неудачной беременностью… Когда я полностью восстановилась, вес вернулся. У меня есть прекрасный любящий муж, и мы очень хотим здоровых деток. Но для этого по рекомендации врача мне необходимо сбросить лишний вес. Без помощи специалистов, боюсь, я не справлюсь. Очень надеюсь на вашу поддержку!



Людмила Антошечкина.

- Ну что, настала моя минута... Долго я пряталась под ником TheBlackCat и все-таки решилась. Наверное, как и многие девушки полного телосложения, я прячусь в социальных сетях под красивой картинкой. А ведь хочется быть красивой и в жизни, а не только на аватарке, чтобы даже на случайном фото хорошо смотреться.

Меня зовут Людмила Антошечкина, мне 31 год. Мой рост 165 см, а вес 103 кг, что очень много... Очень хочу похудеть, из-за лишнего веса не складывается жизнь, и не только в личном плане. За последние семь лет жизненных неурядиц вес заметно вырос, сказались и проблемы с работой, а также разочарование в близком человеке, когда любой стресс просто «зажираешь». Сейчас поняла, что нужно брать себя в руки и идти к намеченным целям, ведь другой жизни не будет и нужно в этой реализовывать свои мечты, идеи, одним словом – ЖИТЬ.

Попытки похудеть были, и неоднократно... Но уходившие килограммы возвращались и, как в анекдоте, приводили с собой друзей.

На данный момент я полна решимости привести в порядок свой внешний вид. Очень надеюсь на ваш выбор!