«Похудей со «Слободой»: еще две участницы! Голосование стартует очень скоро!

Подходит к концу кастинг нашей акции «Похудей со «Слободой»! На протяжении нескольких недель мы принимали от людей, вес которых составляет 90 кг и более, заявки на участие. Это те люди, которые хотят сбросить лишние килограммы и кардинально изменить свою жизнь. Знакомим вас с нашими очередными претендентами.



Ольга Антонова.

– Здравствуйте! Меня зовут Ольга Антонова, я очень хочу присоединиться к проекту. Мне 32 года, вес 92 кг, рост 161 см. Избыточным весом страдаю с девяти лет. К окончанию школы (17 лет) весила 86 кг. Путём очень строгих диет и изнурительных тренировок похудела до 55 кг. Но как только начала нормально питаться, вес пошёл вверх. Потом окончание университета, свадьба, рождение дочки, работа — всё никак не находила времени на себя. В 25 лет весила 116 кг, перестала влезать во всю имеющуюся одежду. Поняла, что это конец.

В течение года считала калории, питалась на 1100-1200 ккал, занималась дома по видеоурокам. Вес снизился до 68 кг.

Затем я продолжала следить за питанием и поддерживать тело в спортивной форме. Вес держался 68-71 кг в течение четырех лет. Затем наступила беременность, была угроза выкидыша, я двигалась минимально, но всю беременность следила за питанием. После родов весила 81 кг, а затем в течение полугода после родов вес поднялся до 100 кг.

1 марта 2017 года я взяла себя в руки, пока только слежу за питанием, вес идёт вниз, но очень медленно. Мне явно не хватает мотивации, именно поэтому я хочу присоединиться к проекту.



– Здравствуйте! Меня зовут Надежда, мне всего 63 года, вес – 128 кг, работаю. Вдова, очень активная, хожу в бассейн, занимаюсь огородом. Хотела бы с удовольствием участвовать в вашей программе похудения. Заранее спасибо!