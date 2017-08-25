Похудей со «Слободой»: кастинг завершен! И у нас – единственный мужчина-участник!

На протяжении нескольких недель мы принимали заявки на участие от людей, вес которых составляет 90 кг и более. Сегодня знакомим вас с нашим последним претендентом.

— Всем привет! Меня зовут Владимир Суров. У меня нет никакой душещипательной истории. Я не набирал вес после беременности, мне не нужно худеть, чтобы родить, у меня не болят ноги от моего веса, не мучает одышка. Я прекрасно себя чувствую. Хочу поучаствовать в проекте ради интереса. Мой рост 177 см, вес 106 кг.

Напомним, что проект «Похудей со «Слободой» рассчитан на восемь месяцев. С участниками работают настоящие профессионалы своего дела. Каждый из шести худеющих получает клубную карту на четыре месяца в один из фитнес-клубов Тулы, месяц индивидуальных тренировок и разработанную специально для него программу питания. После этого трое участников с наименьшими результатами покидают наш проект, а трое оставшихся финалистов получают клубные карты еще на четыре месяца.

Все это время один раз в две недели наши худеющие будут писать блоги — делиться своими эмоциями, переживаниями, удачами и разочарованиями на портале Myslo.ru и в газете «Слобода».

Победителем акции станет только один участник — тот, кто сбросит наибольший процент от массы своего тела. Рассчитывается он по формуле: сброшенный вес умножают на 100% и делят на исходный вес. Самый упорный, выносливый и красивый трудяга получит от нас подарок — финальное преображение и обновку!