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Лучшие комментарии недели
6 лучших комментариев: 27 марта - 2 апреля

6 лучших комментариев: 27 марта - 2 апреля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Алексей Дюмин отправил в отставку министра здравоохранения Тульской области

 

- 2 -

Трамп получил подарочную упаковку сахара из Тулы спустя 4 месяца после отправки

В пресс-службе тульского предприятия отказались сообщить,
чьи услуги доставки были выбраны
при отправке сахара президенту Трампу.

 

- 3 -

Детей в возрасте до 12 лет разрешили перевозить без автокресел

Судья подтвердил, что транспортировка детей
с помощью других средств, позволяющих
пристегнуть ребенка ремнями безопасности, допустима.

 

- 4 -

В России владельцев собак обяжут убирать за питомцами во время выгула

 

- 5 -

В Ясной Поляне распустился «трупный цветок»

 

- 6 -

Тулякам расскажут про копорский чай

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:53 +6
8 лучших комментариев: 20 - 26 марта
8 лучших комментариев: 20 - 26 марта
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