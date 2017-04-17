6 лучших комментариев: 27 марта - 2 апреля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Алексей Дюмин отправил в отставку министра здравоохранения Тульской области
- 2 -
Трамп получил подарочную упаковку сахара из Тулы спустя 4 месяца после отправки
В пресс-службе тульского предприятия отказались сообщить,
чьи услуги доставки были выбраны
при отправке сахара президенту Трампу.
- 3 -
Детей в возрасте до 12 лет разрешили перевозить без автокресел
Судья подтвердил, что транспортировка детей
с помощью других средств, позволяющих
пристегнуть ребенка ремнями безопасности, допустима.
- 4 -
В России владельцев собак обяжут убирать за питомцами во время выгула
- 5 -
В Ясной Поляне распустился «трупный цветок»
- 6 -
Тулякам расскажут про копорский чай
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