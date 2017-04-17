6 лучших комментариев: 27 марта - 2 апреля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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В пресс-службе тульского предприятия отказались сообщить,

чьи услуги доставки были выбраны

при отправке сахара президенту Трампу.

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Судья подтвердил, что транспортировка детей

с помощью других средств, позволяющих

пристегнуть ребенка ремнями безопасности, допустима.

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