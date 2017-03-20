Есть ли жизнь без мяса?

Источник заглавного фото: mart999.livejournal.com

20 марта вегетарианцы всего мира отмечают день без мяса. В феврале тульские вегетарианцы отметили открытие вегетарианского зала в известном ресторане. А как все-таки живется лучше и веселее – с мясом или без него? Своим взглядом на мясо поделились вегетарианец и мясоед – братья Лев и Сергей Савковы.

Лев Савков, вегетарианец, буддийский монах.

Больше 15 лет живет в монастыре в Южной Корее

- Вы не едите мясо, потому что…

- Потому что это убийство животных. Потому что это мясо животных, которые жили в ужасных условиях и долго и мучительно умирали! Ужасная еда в прямом и переносном смысле.

- Когда вам хочется съесть что-то мясное, вы…

- Мне уже 25 лет как не хочется! Хотя иногда приходиться есть - когда угощают. Издержки моего ремесла.

- Может ли рацион быть полноценным без мясных продуктов?

- Конечно! Просто начинающим вегетарианцам надо научиться правильно составлять свой рацион. Впрочем, это касается и мясоедов...

- Как вы себя чувствуете, придерживаясь растительного рациона?

- Замечательно! Как правило, вегетарианцы - люди продвинутые. Они следят не только за тем, что и сколько съедают, но и «бдительны» во всех остальных аспектах жизни - достаточная физнагрузка ежедневно, позитивное удержание ума. Собственно, само вегетарианство помогает избегать агрессивного и гневного мышления.

- Идеальный завтрак для вас – это…

- Овсянка с фруктами или рисовая каша с кедровым орехом и кунжутным маслом.

- Чем перекусываете в течение дня?

- Яблоко, груша (или сухофрукты) и орехи (фундук, грецкий, кедровый), мёд.

- Ваше самое любимое блюдо/продукт?

- Клубника-молоко-мёд.

- Еда определяет сознание? Что вам дает ваша система питания?

- Сознание вегетарианца, как правило, менее засорено.

Человеку, питающемуся растительной пищей, проще быть реальным хозяином своего ума. Самочувствие, работоспособность, настроение - только в плюс!

Сергей Савков, генеральный директор

мебельной компании «Оливер». Ест мясо.

- Вы едите мясо, потому что…

- Потому что человек по природе хищник, и он не может существовать без мяса. Еще наши древние предки не только собирали плоды, ягоды и травы, но и охотились на мамонтов!

- Когда вам хочется съесть что-то мясное, вы…

- Я обычно не отказываю себе в удовольствии, так как стараюсь прислушиваться к своему организму. Одно «но»: я не ем мясо вечером - это слишком тяжело для организма. Я вообще стараюсь не кушать после 18.00.

- Может ли рацион быть полноценным без мясных продуктов?

- Нет.

В мясе есть уникальные витамины, белки, которые не содержатся в других продуктах. Для меня есть мясо - совершенно естественно и необходимо для здоровья.

- Как вы себя чувствуете, если по какой-то причине в меню нет без мяса?

- В принципе, без мяса я могу «прожить» несколько дней. Но затем наступает чувство голода, которое не погасить никакими продуктами, кроме мясных.

- Идеальный завтрак для вас – это…

- По настроению. Это может быть каша, хлопья, творог, яйца. Мясо на завтрак употребляю редко. Предпочитаю в обед.

- Чем вы перекусываете в течение дня?

- Овощи/фрукты (яблоки, бананы), мучное (печенье, выпечка).

- Самое любимое для вас блюдо/продукт?

- Говяжий язык в любом виде. Также очень люблю запеченную рыбу (щуку).

- Еда определяет сознание? Что вам дает ваша система питания?

- Считаю высказывание «На голодный желудок голова лучше работает» глубоким заблуждением. Есть необходимо все, более того - рацион должен быть максимально широким. Ведь организм, как правило, сам подсказывает, что ему нужно. И только когда пища «животная» вас не отвлекает, можно подумать и пище о духовной.

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