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Лучшие комментарии
9 лучших комментариев: 16 - 30 июня

9 лучших комментариев: 16 - 30 июня

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Уличная мода:
Валерия Елагина, 26 лет

 

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На Орловском шоссе в Туле завершено обустройство ливневки

 

- 5 -

В тульском микрорайоне Петровский снова нет горячей воды

 

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В Туле на берегу реки найдена свалка медицинских препаратов

 

- 7 -

В Туле очистные сооружения прикроют куполом для фильтрации воздуха

 

- 8 -

Две тулячки осуждены за кражу кошелька у пенсионерки

 

- 9 -

Супергерои среди нас: в Туле замечен герой Супер-эс

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Автор лучшего комментария - ...

Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 18:10 +6
6 лучших комментариев: 1 - 15 июня
6 лучших комментариев: 1 - 15 июня
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