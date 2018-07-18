9 лучших комментариев: 16 - 30 июня
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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Уличная мода:
Валерия Елагина, 26 лет
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На Орловском шоссе в Туле завершено обустройство ливневки
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В тульском микрорайоне Петровский снова нет горячей воды
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В Туле на берегу реки найдена свалка медицинских препаратов
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В Туле очистные сооружения прикроют куполом для фильтрации воздуха
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Две тулячки осуждены за кражу кошелька у пенсионерки
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Супергерои среди нас: в Туле замечен герой Супер-эс
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