Наталия Гущина, 22 года

Сегодня в рубрике совсем необычная студентка ТулГУ. Наташа — специалист по рекламе, и свой диплом посвящает fashion-индустрии. Поэтому нам вдвойне было приятно и интересно пообщаться с девушкой и узнать, как она ощущает моду и преподносит свой стиль.

Образ:

Плащ — ZARA

Топ — ZARA

Джинсы — Stradivarius

Часы — Casio

Туфли и сумка — бутики Т. Ц. Гостиный двор

Меня раздражает долго ходить по магазинам. В основном, уже заранее знаю, что нужно: за одеждой иду почти что со списком. В этом плане, я не совсем типичная девушка)).

Не довольствуюсь одном ароматом для себя. GUCCI Guilty, Cacharel Amor Amor, Paco Rabanne Lady Million — все оно с резкими нотками, то это мне по вкусу.

Мне нравится женственный стиль. У меня в гардеробе есть кожаные юбки, топы в бельевом стиле, туфли. Но надеваю их редко, по случаю или даже по настроению.

Мода — пшик. Все эти незамысловатые тренды хороши, но до поры до времени, пока не увидишь одну и ту же вещь 100 раз и на каждом прохожем. Нет бы обыграть в своём стиле, но большинство делает, как под копирку. Изюминку дома забыли!

Я люблю стиль больше, чем моду. Важнее опрятный и лаконичный образ. Чистота это не только про залог здоровья, но и про тренд. Маст-хэв любого модника: порошок, утюг (или отпариватель), щётка для обуви и вкусный парфюм.

В моде «шарю» с детства: я была одной из тех барышень, которые смотрели «Модный приговор» со своими бабушками. Не то чтобы Зайцев и Васильев были моими гуру стиля, но было забавно смотреть на меняющиеся изо дня в день пиджаки с вензелями, платочки в цветочек, роскошные перстни.

Сразу видно, у людей все хорошо, деньги имеются на богатую жизнь.

Сейчас перед покупками вдохновляюсь красивыми фото из «Тамблера» и составляю образ для себя.

О ТЦ, ты — мир! Чаще всего беру одежду именно там. Из всех бутиков нравится Zara. К сэкондам или магазинам с названиями типа «Лучший» отношусь с опаской. Боюсь ходить туда по 2 причинам: умру от счастья, когда увижу кучу страз или понравится настолько, что будет скидочная карта любимого клиента.

Одна из самых дорогих вещей у меня в гардеробе — норковая шуба. Да, я не из «Гринписа», так что могу себе позволить.

Из аксессуаров люблю серебряные украшения, минимум витиеватого декора. К своим нарядам я всегда добавляю часы Casio и кольца. Если настроение игривое, то могу разбавить образ серьгами-кольцами или чокером.

Не могу представить себя без удобных рваных джинс не Элджея, кепки от The Dollar Club, огромных кроссовок в стиле «папиных». В общем, «даёшь изячную жизнь» как по-Маяковскому!

Макияж очень важен в плане ухоженности девушки. Убрать консилером синяки под глазами, подчеркнуть тушью ресницы, выделить карандашом бровушки. Но это прям минимум, чтобы выглядить свежо. Главное правило — не переборщи!