6 лучших комментариев: 11 - 18 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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На Восточном обводе на две недели ограничат движение транспорта
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SHAMAN сможет производить алкоголь и шампуни под брендом «Я русский»
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У школьников с высоким IQ обнаружили склонность к алкоголизму
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В Туле ящики буккроссинга проверяют на наличие экстремистской литературы
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В Туле впервые состоялся костюмированный парад собак: большой фоторепортаж Myslo
Лучший комментатор недели - ...