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С начала года психологи провели почти 9 тысяч консультаций с туляками
Фото минздрава Тульской области.

С начала года психологи провели почти 9 тысяч консультаций с туляками

Чаще всего жаловались на депрессию и проблемы с близкими.

В поликлиниках Тульской области работают кабинеты медико-психологической помощи. С января по сентябрь специалисты провели почти 9000 консультаций, более 600 из них — для участников СВО и членов их семей. Около 60% обратившихся — женщины в возрасте от 30 до 50 лет. 

Чаще всего жители региона обращаются к специалистам с жалобами на тревожность, проблемы в общении с близкими людьми или коллегами.

Также психологи помогают преодолевать посттравматические расстройства и депрессии. Психолог областной психиатрической больницы ведет прием в Фонде «Защитники Отечества». В этом году он проконсультировал более 200 ветеранов СВО и членов их семей.

— Цель работы наших кабинетов — предоставить как можно большему количеству жителей Тульской области возможности для сохранения и укрепления своего ментального здоровья. Важно, что в последние годы люди стали уделять этому вопросу больше внимания, — отметил главный врач психиатрической больницы, заслуженный врач РФ Лев Лосев.
 

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