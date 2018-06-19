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Уличная мода
Валерия Елагина, 26 лет

Валерия Елагина, 26 лет

Сегодня в рубрике настоящая модница Валерия. По одному внешнему виду про Леру можно смело сказать, что она знает свой стиль и как правильно сочетать, подбирать одежду для себя.

 

Образ:
рубашка-боди и брюки Zara
Обувь Zara
сумка и ремень bershka
очки Stradivarius
Часы apple

Я часто покупаю одежду, люблю обновки. Ищу и подбираю всегда под конкретный задуманный образ или к особому случаю, событию, мероприятию.

Сейчас из ароматов у меня два фаворита. Днём и на тёплую погоду — Шанель шанс (зелёный), вечером – Gucci bloom. Оба их обожаю.

Из самых любимых вещей — синие джинсы с высокой посадкой (классика и сочетаеются они почти со всем), джинсовка просто не заменима, вязаное платье миди (удобно и не жарко) и часто ношу спортивное — толстовки, легинсы и тд, потому что веду активный образ жизни и много занимаюсь спортом.

Я чаще всего придумываю сама, как сочетать вещи, на чем сделать акцент, но, безусловно, слежу за тенденциями.

Мода — это самовыражение, способ выделиться. Бывает, я одеваюсь экстравагантно и этого не понимают.

Я люблю Zara, отличное сочетание: цена-качество-стиль!

Аксессуары у меня это — скорее необходимость. Часы для спорта и комфорта, серьги только маленькие аккуратные, сумки тоже, чтобы взять с собой все необходимое. Яркие аксессуары я надеваю только по случаю.

Последнее время полюбила заказывать вещи, сейчас это стало очень удобно и быстро. В той же заре заказываю понравившуюся вещь на сайте.
Макияж тоже зависит от настроения. Всегда стандартно — тон, брови и хайлайтер.

А когда хочется чего-то эдакого, крашу губы ярким или даже темным цветом. Я не боюсь экстравагантных и выделяющихся цвета помад, фиолетовой, к примеру, или темно-вишневой.

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Автор: Мария Тикунова, сегодня, в 13:45 +1

«Уличная мода»

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