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Лучшие комментарии недели
8 лучших комментариев: 10 - 16 апреля

8 лучших комментариев: 10 - 16 апреля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

В Туле пожилая автоледи бросила машину на перекрестке и пошла за творогом

 

- 2 -

В Туле вновь поменяют остановочные павильоны

 

- 3 -

На тульском рынке
нашли гюрзу

 

- 4 -

Биохакер превратит свой пенис в живой вибратор

 

- 5 -

Тульский тренер просит помощи в издании книги
о футболе

 

- 6 -

Защищая свою женщину, щекинец забил чайником престарелого ловеласа

 

- 7 -

Анастасия Волочкова: У меня роман сразу с четырьмя мужчинами!

 

- 8 -

На Пасху в Туле ограничат движение транспорта

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:34 +4
7 лучших комментариев: 3 - 9 апреля
7 лучших комментариев: 3 - 9 апреля
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