8 лучших комментариев: 10 - 16 апреля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
В Туле пожилая автоледи бросила машину на перекрестке и пошла за творогом
- 2 -
В Туле вновь поменяют остановочные павильоны
- 3 -
На тульском рынке
нашли гюрзу
- 4 -
Биохакер превратит свой пенис в живой вибратор
- 5 -
Тульский тренер просит помощи в издании книги
о футболе
- 6 -
Защищая свою женщину, щекинец забил чайником престарелого ловеласа
- 7 -
Анастасия Волочкова: У меня роман сразу с четырьмя мужчинами!
- 8 -
На Пасху в Туле ограничат движение транспорта
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