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Пропал бультерьер. Нашедшим вознаграждение

Пропал бультерьер. Нашедшим вознаграждение

04.04.2017 в Узловском районе пропала любимица семьи - собака породы бультерьер, девочка тигрового окраса. Морда, грудь и лапы белые, кличка Боня, имеется клеймо.

Хозяева просят вернуть собаку 
за вознаграждение!  

Тел. 8 (906) 534-58-21.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 11:00 +2
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