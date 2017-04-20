Пропал бультерьер. Нашедшим вознаграждение
04.04.2017 в Узловском районе пропала любимица семьи - собака породы бультерьер, девочка тигрового окраса. Морда, грудь и лапы белые, кличка Боня, имеется клеймо.
Хозяева просят вернуть собаку
за вознаграждение!
Тел. 8 (906) 534-58-21.
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