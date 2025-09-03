6 лучших комментариев: 22 августа - 29 августа

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
- 1 -
Житель Ельца украл зарплату тульского контрактника, обманом попавшего на СВО: репортаж из зала суда
- 2 -
Наземное метро от Москвы до Тулы начнут строить уже в этом году
- 3 -
- 4 -
В Одоеве мужчина украл и сдал на металл водонапорную башню: суд огласил приговор
- 5 -
В Туле водителя маршрутки на год лишили прав за выпавшего из салона несовершеннолетнего пассажира
- 6 -
