  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Лучшие комментарии
  5. 6 лучших комментариев: 22 августа - 29 августа - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 22 августа - 29 августа

6 лучших комментариев: 22 августа - 29 августа

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

- 1 -

Житель Ельца украл зарплату тульского контрактника, обманом попавшего на СВО: репортаж из зала суда

Житель Ельца украл зарплату тульского контрактника, обманом попавшего на СВО: репортаж из зала суда

- 2 -

Наземное метро от Москвы до Тулы начнут строить уже в этом году

Наземное метро от Москвы до Тулы начнут строить уже в этом году

- 3 -

Сообщи новость и получи деньги!

Сообщи новость и получи деньги!

- 4 -

В Одоеве мужчина украл водонапорную башню: суд огласил приговор

В Одоеве мужчина украл и сдал на металл водонапорную башню: суд огласил приговор

- 5 -

В Туле водителя маршрутки на год лишили прав за выпавшего из салона несовершеннолетнего пассажира

В Туле водителя маршрутки на год лишили прав за выпавшего из салона несовершеннолетнего пассажира

- 6 -

Сообщи новость и получи деньги!

Сообщи новость и получи деньги!

Опрос

Лучший комментарий - ...

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
3 сентября, в 18:15 +4
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
6 лучших комментариев: 29 августа - 5 сентября
6 лучших комментариев: 29 августа - 5 сентября
6 лучших комментариев: 15 августа - 22 августа
6 лучших комментариев: 15 августа - 22 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.