Новые кооператоры: консультирует Отделение Тула ГУ Банка России по ЦФО

Кредитные кооперативы для нашей страны, это, по сути, «хорошо забытое старое». Они были широко развиты в дореволюционной России и в годы нэпа. В Советском Союзе в системе профсоюзов работали «кассы взаимопомощи», но самостоятельным финансовым институтом они не были. С началом экономических реформ 1990-х годов в России вновь возникла потребность в специализированных организациях финансовой взаимопомощи. Сегодня кредитные потребительские кооперативы функционируют в рамках принятого в 2009 году федерального закона «О кредитной кооперации» и поднадзорны Банку России. Исключение составляют сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, которые также поднадзорны финансовому мегарегулятору, но действуют на основании норм федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации».

Существуют ли какие-либо особенности многочисленных кредитных кооперативов, действующих сегодня?

- Самое основное - КПК создается не для извлечения прибыли, а для удовлетворения материальных и иных потребностей участников. Он достигает этой цели, ведя в качестве основной организационно-хозяйственную деятельность - экономическую, но не предпринимательскую. В кредитном кооперативе член организации одновременно является собственником, клиентом, управленцем, должником и кредитором. Это дает каждому пайщику возможность активно влиять на принимаемые решения. Но это также предусматривает и особую ответственность: если в результате неэффективного менеджмента, неграмотной финансовой политики по итогам года образуются убытки, покрывать их при недостаточности имущества кооператива придется самим пайщикам.

Одно из основных понятий кооперации - понятие паевого взноса. Устав КПК должен содержать условия о размере паевых взносов членов кооператива, о составе и порядке их внесения, об ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов. Минимальную и максимальную величину паевого взноса, равно как и величину паевого фонда в целом, определяет сам кооператив с учетом особенностей характера деятельности, социального состава, имущественного положения пайщиков и других значимых факторов. При этом с сентября 2014 года с вступлением в силу поправки в Гражданский кодекс кооперативам запрещено распределять прибыль по паям.

Кредитные кооперативы функционируют без лицензии, закон не устанавливает требований к величине их активов и профессиональной подготовке персонала. Но именно поэтому он предусматривает ограничения их деятельности, которые направлены на снижение финансовых рисков, на защиту денег пайщиков. Кредитные кооперативы работают только с деньгами своих пайщиков. Кроме того, кооператив не осуществляет с этими деньгами рисковых операций на открытом финансовом рынке.

То есть, КПК не лицензируются. А как тогда понять, законно ли работает эта организация?

- В соответствии с требованиями федерального законодательства, КПК имеет право принимать новых членов и привлекать сбережения только в том случае, если является членом одной из саморегулируемых организаций (СРО) кредитных кооперативов. Сегодня на рынке работают девять подобных СРО. Если вы хотите стать пайщиком кредитного кооператива, прежде всего следует проверить реестр КПК, который ведет Банк России и удостоверится, что он является членом СРО. Такой реестр обновляется ежемесячно и содержит сведения о всех КПК, даже проходящих процедуру ликвидации.

Вступить в СРО кооператив должен в течение трех месяцев со дня создания, а если он прекращает свое членство в такой организации, то также в течение трех месяцев с этого момента должен вступить в другую саморегулируемую организацию.

Кооператив, не вступивший в СРО в установленные законодательством сроки, подлежит ликвидации в судебном порядке по иску Банка России.

Поэтому гражданам надо проявлять осмотрительность и о случаях, когда кооператив не входит в СРО, но привлекает средства пайщиков и принимает новых членов, информировать Банк России.

Кроме того, регулятор обязал СРО кредитных кооперативов разработать базовые стандарты определяющие порядок выдачи займов, привлечению средств и управлению рисками. Такое указание Банка России зарегистрировано в Минюсте. Базовые стандарты важны, так как они будут обязательны для членов всех саморегулируемых организаций, мы ждем их появления до конца года.

В кредитный кооператив легко вступить - закон позволяет это делать уже с 16 лет. А легко выйти из него и забрать свои средства?

- Все КПК должны следовать принципу добровольности вступления в кооператив и свободы выхода из него. Кооператив не вправе устанавливать какие-либо нормы о «минимально необходимом» сроке пребывания, не вправе удерживать пайщика в составе кооператива в связи с невозвратом долга им или другим пайщиком, в отношении которого он выступал поручителем или залогодателем. Был прецедент, когда КПК отказал своему пайщику в праве выхода из кооператива, сославшись на невозвращенный им заем. Суд признал такую позицию недопустимой: КПК обязан обеспечить возможность выхода пайщика из состава кооператива, а сумму займа и процентов истребовать с него в соответствии с общими нормами гражданского законодательства. При выходе пайщика кооператив обязан вернуть ему всю сумму личных сбережений с доходами, на них начисленными. Кооператив не может отказывать в выплате пая наследникам умершего члена кооператива, требуя от них вступления в КПК. Привлечение пайщиков в кооператив путем массированной рекламы является нарушением социальной общности как основы формирования коллектива пайщиков. Закон устанавливает максимальный срок расчетов кооператива с прекращающими членство в организации пайщиками - три месяца со дня подачи заявления о выходе.

В рекламных сообщениях кредитные кооперативы часто обещают выплату процентов на переданные им сбережения граждан гораздо выше, чем по вкладам в банках. Это правомочно?

- Все СРО кредитных кооперативов приняли единые правила и стандарты деятельности, согласно которым процентная ставка по договору передачи личных сбережений не может более чем в 1,875 раза превышать ключевую ставку.

Эта мера направлена на уменьшение рисков деятельности кооперативов и оздоровление рынка кредитной кооперации в целом. Стандарты были приняты в сентябре 2014 года и обязательны для выполнения всеми кооперативами на территории России. Невыполнение данного требования влечет за собой исключение из СРО и, как следствие, невозможность привлекать деньги от населения.

Хочу уточнить, что согласно российскому законодательству термином «вклад» («депозит») может называться только операция, проводимая банком. В соответствии со ст. 30 Федерального закона «О кредитной кооперации» передача личных сбережений в кредитный кооператив оформляется договором передачи личных сбережений, в котором обязательными являются условия о сумме денежных средств, о размере и о порядке платы за их использование, о сроке и о порядке возврата денежных средств. В договор также обязательно должно быть включено условие о досрочном возврате денежных средств в случае прекращения членства в кредитном кооперативе. Условия договора передачи личных сбережений утверждаются общим собранием и содержит единые для всех членов кредитного кооператива правила и условия. КПК обязан вести отдельный учет обязательств по договорам передачи личных сбережений от других своих обязательств. На личные сбережения членов кооператива не допускается обращение взыскания по долгам самого кооператива.