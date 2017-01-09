Страхование по РФ за 9 месяцев 2016 года

Выплаты по ОСАГО по РФ за 9 месяцев 2016 года выросли на 39% и превысили 120 млрд рублей.

Общая сумма страховых премий, полученных страховщиками за 9 месяцев, превысила 885 млрд рублей, свидетельствуют данные отчетности страховых организаций, которая размещена на официальном сайте Банка России www.cbr.ru.

В целом по стране количество заключенных за 9 месяцев договоров страхования увеличилось до 122,5 млн (+15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Это в первую очередь вызвано оживлением кредитования и ростом продаж сопутствующих страховых продуктов, а также активным продвижением программ страхования с заранее определенным набором условий, рисков и страховых сумм (так называемых «коробочных продуктов») через банковский канал.

Как сообщили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, опережающими темпами в январе-сентябре текущего года развивалось страхование жизни.

Поступления по нему увеличились почти на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили в целом по России 147,5 млрд рублей. В Центральном федеральном округе (ЦФО) за 9 месяцев сборы страховых премий по заключенным договорам страхования жизни достигли 86,3 млрд рублей, а количество заключенных договоров страхования жизни составило 2 251 459 шт.

В общем по страхованию имущества в ЦФО с начала года объем страховых премий превысил 182,5 млрд рублей, в том числе порядка 34,3 млрд рублей пришлось на сельскохозяйственное страхование.

По страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в январе-сентябре текущего года в ЦФО сборы страховых премий составили более 1 млрд рублей; по гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - свыше 1,3 млрд рублей.

Совокупные сборы по ОСАГО во всех регионах страны выросли с начала года на 12% - до 173 млрд рублей. В ЦФО за 9 месяцев сборы по ОСАГО составили 4,7 млрд рублей. При этом в третьем квартале 2016 года темпы прироста страховых премий по ОСАГО стремительно сократились и впервые за полтора года стали отрицательными. Это связано с тем, что уже летом положительное влияние от повышения тарифов было исчерпано.

Страховые выплаты в январе-сентябре 2016 года сохранились на уровне аналогичного периода прошлого года и составили в целом по стране 363,4 млрд рублей. При этом выплаты по ОСАГО выросли на 39% и превысили 120 млрд рублей.

В ЦФО за 9 месяцев страховые выплаты составили 12,9 млрд рублей, максимальный объем выплат пришелся на договоры добровольного страхования транспортных средств (КАСКО) - 2,6 млрд рублей.