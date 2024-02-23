Почему мы избегаем одиночества

Рассказывает Анна Ахмерова, психолог.

Почему мы боимся и избегаем одиночества? Казалось бы, мы так много находимся среди людей, вокруг нас бесконечный информационный шум. Потоки звуков, слов, сообщений, уведомлений, звонков, новостей. Мы совершенно не бываем одни, наедине с собой. И не стремимся к этому. Для многих мысль или предложение побыть в одиночестве или поехать в путешествие одному кажется абсолютно не привлекательной. А кого-то даже испугает.

Характерны ли для вас приведенные ниже утверждения?

• Если у вас есть свободная минутка, то последнее, что вам может прийти в голову, это просто посидеть и подумать.



• Вы считаете, что проводить время одному – скучно.



• Вам нравится включать телевизор или радио в качестве фонового шума, когда вы заняты домашними делами.



• Находиться в тишине для вас некомфортно.



• Быть одному и чувствовать себя одиноким для вас равнозначные вещи.



• Вам никогда не нравились такие виды деятельности, как пойти одному в кино или на концерт.



• Делая что-либо в одиночестве, вы испытываете острое чувство вины.



• Когда у вас есть свободная минутка, вы ждете кого-то или переходите от одной задачи к другой, то, скорее всего, позвоните по телефону, отправите текстовое сообщение или залезете в социальную сеть.



• Если вы едете в машине один, вы обычно включаете радио или говорите по телефону, чтобы себя развлечь.



• У вас нет времени или возможности для того, чтобы побыть в одиночестве.

Почему мы так против одиночества?

Одна из причин – негативные ассоциации в обществе о людях, которые часто находятся одни, много времени проводят наедине с собой или живут одни. «Чокнутая кошатница», «затворник», «отшельник», «одиночка», «эгоист». И даже интроверт стало ругательным словом. «Быть одному – плохо», «а быть в кругу людей – это хорошо». Мы не хотим быть изгоями и белыми воронами, поэтому окружаем себя людьми даже тогда, когда в этом нет истинной потребности или необходимости.

Еще одна причина – занятость=важность и значимость. Если ваш телефон постоянно звонит, вы отвечаете на бесконечные сообщения, а календарь забит встречами и делами – вы важный и востребованный человек. И то, что вы не берете выходные и отпуска – лишь повышает уровень вашей значимости в глазах других людей.



Но на самом деле, быть постоянно занятым – это «замечательный» способ для отвлечения от проблем, которые действительно надо решать. Трудоголизм – один из способов психики не встречаться со своими чувствами.

А социальная установка «быть эффективным» очень в этом «помогает». Многие считают, что просто провести время с собой, ничего не делая – это время потраченное впустую. Поэтому придумывают себе дела в любую свободную минуту. Вы наверняка знаете таких людей, а может, вы и сами такой человек. Не можете сидеть без дела ни минуты.

Другая распространенная причина – некомфортно находиться наедине с собой. Есть люди, для которых невыносимо остаться в тишине со своими мыслями. Ничего не делать хотя бы 10 минут. Дело не в важности и эффективности. А именно в дискомфортных ощущениях и чувствах. Нежелание столкнуться с неприятными мыслями и чувствами побуждает их окружать себя шумом и событиями. Не иметь возможности взять телефон в руки, пролистать ленту новостей, молчать – все это вызывает стресс, у кого-то панику и тревогу. Хаус, шум, суета, постоянные действия – вот привычная для них среда. Пауза, тишина, внутренний диалог, внимание к внутреннему миру – эти понятия вызывают у них недоумение.

Я часто замечаю, что люди с трудом выдерживают паузы в диалоге. Кажется, что надо постоянно что-то говорить или мгновенно отвечать, чтобы никто ничего плохого про тебя не подумал. Что тебе нечего сказать, например. Ведь если нечего сказать, то значит ты дурак. А если ты дурак, то никто с тобой дружить не будет и останешься ты один. А одному остаться страшно. Вот и выдаем тут же слова и реакции, часто не давая себе «выносить» это сначала внутри себя.

На консультациях мне буквально приходится обучать клиентов навыку брать паузу. В ответе, в действиях, в реакциях. Прислушиваться к себе. Как уже выше я написала, для многих это недопустимо – взять время просто на то, чтобы побыть наедине с собой и своими мыслями. А между тем, в этом кроется огромный и необходимый для нас жизненный ресурс.

Многие из моих клиентов отмечают, что находясь в компании ловят себя на мысли, что на самом деле не хотят там находиться. И с большим удовольствием посидели бы дома с книгой. И сидя в компании чувствуют себя одинокими. У нас есть искаженное понимание одиночества. Есть одиночество – это когда у нас никого нет и нам плохо от этого. И тогда мы стремимся к людям. Но остаться наедине со своими мыслями – это добровольное уединение.

Вот что говорят исследователи об основных положительных факторах проведения времени наедине с собой:



– Люди, которые способны проводить время в одиночестве с удовольствием менее подвержен депрессиям. У них более высокая сопротивляемость стрессу и больше оптимизма.



– Время наедине с собой стимулирует нас к творчеству. Помните, как будучи детьми мы придумывали чем себя развлечь, когда были одни дома и у нас не было гаджетов? Придумывали игры, сочиняли истории, выдумывали целые миры. Ничего не изменилось. Мы и сейчас способны это делать – творить и придумывать, надо только остаться один на один с собой.



– Работа в уединении поднимает производительность. Сейчас все работают в общих пространствах, где порой из-за шума и разговоров нет возможности сосредоточиться. Поэтому находите возможность уединиться во время рабочего процесса, чтобы подумать.

– Уединение восстанавливает наши силы. Прогулки и время на природе особенно хорошо «заряжают батарейки».

Как начать практиковать одиночество?

Учитесь выдерживать тишину

Случалось ли вам или вашим знакомым засыпать, только если в доме работает телевизор или играет музыка? Попытка заглушить собственные мысли постоянным шумом, является нездоровой. Начните приучать себя к тишине с 10 минут в день постепенно увеличивая это время. Тишина поначалу покажется вам некомфортной. Однако в процессе практики одиночества вам будет становится легче.

Тоже самое делайте с гаджетами. Выделяйте время, когда не будете ими пользоваться. Намеренно создавайте для себя тишину:

Выключайте телевизор, когда вы его не смотрите.

В машине ездите в тишине

Не берите телефон на прогулку

Используйте время тишины для следующих действий:

Составьте планы на будущее.

Подумайте о текущих делах, об отношениях в вашей жизни, о профессиональной сфере.

Спросите как вы себя чувствуете, о чем беспокоитесь, какие эмоции вы испытываете в данный момент.

Не используйте это время для физических действий.

Попробуйте начать практиковать тишину в своей жизни. Понаблюдайте, как это отразится на вашем эмоциональном состоянии. Возможно, вы обнаружите, что очень соскучились по времени только с собой. Как если бы вы встретили лучшего друга из детства.