Как начать новую жизнь в новом году

Здравствуйте! На пороге новый год, все загадывают желания. А мне хочется измениться самой! Я прекрасно понимаю, что мне надо похудеть килограмм на 20, сменить имидж, заняться личной жизнью. А еще я хотела бы освоить некоторые профессиональные навыки и получить должность получше. И еще я мечтаю выучить английский, потому что люблю путешествовать, и незнание языка часто ставит меня в тупик. Но где взять силы на все? Как только думаю, что начну что-то менять завтра, сразу же находятся причины, чтобы отложить это на потом. Так и топчусь на месте. Посоветуйте, как начать новую жизнь? Алла, 34 г., Тула.

Действительно, с нового года гораздо легче запланировать и начать новую жизнь. Так устроена наша психика. Ведь каждый новый год мы ждем чудес, подарков и обновления. Подсознательно нам всем кажется, что к концу года закончится все плохое и новый год станет кардинально другим. А каким он станет, во многом зависит от нас самих. Что можно сделать, чтобы мотивировать себя на достижение целей в новом году? Давайте обсудим!

Если сказать об этом формулой : топливо для движения вперед = любовь к себе + мотивация к достижению + сохранение энергии

Мы улучшаем лишь то, что любим

Ну, во-первых, частой причиной того, что человек не может сдвинуться с места, является скрытая нелюбовь к себе и неуверенность. Допустим, женщина хочет похудеть, но не любит свое тело. В процессе похудения ей придется не раз столкнуться с этими чувствами, а они болезненны. Поэтому подсознание придумает причину, чтобы лишний раз не смотреть на себя и не разбираться в себе. Похожая ситуация и с новыми навыками. Допустим, вы хотите чему-то обучиться. Пока вы еще «новичок», вы неумеха, вы неизбежно совершаете ошибки. И если вы не уверены в себе, в глубине души считаете себя неспособным, не достаточно умным, ловким и т.п., то ваше подсознание будет «стопорить» обучение. Так же и с новой должностью или работой. Лучше ничего не делать, чем получить отказ. Чтобы не бояться делать ошибки, получать отказы, видеть себя в неприглядном виде – надо повышать любовь к себе! Есть много способов, которые помогут вам. Ведь нам хочется холить, лелеять и делать еще лучше – лишь то, что мы любим.

Способы повышения самооценки:

Забота о себе, о физическом, душевном, духовном… Это и спорт, и массаж, и баня, и любимые книги, фильмы, музыка, салоны красоты Исполняйте свои желания. Есть такая шутливая поговорка «Всем не угодишь, поэтому ограничимся собой». Это не призыв к эгоизму. Это о том, что только наполнив себя любовью, вы сможете поделиться ею с другими. Но начинать надо с себя. У вас есть желания – сходить на концерт, в цирк, в ресторан, купить себе что-то, куда-то съездить. Не откладывайте в долгий ящик, не экономьте на себе. Перечислите ( а лучше напишите на листочке все свои достижения и хорошие черты характера) Похвалите себя. Поблагодарите свое тело, за выносливость, здоровье, красоту ( ведь красота есть в каждом человеке) За то, что он служит вам! Поблагодарите мир, Вселенную за все хорошее, это тоже повышает любовь к себе. Попросите своих друзей и родственников, сказать, что в вас есть хорошего, за что они вас ценят.

Самые мощные мотиваторы.

Для любого дела нужна мотивация. Чем сильнее вы промотивируете себя, тем активнее вы будете. Чтобы победить лень, надо доказать самой себе, для чего вы делаете это нелегкое дело.

Список сильных мотиваторов.

Заключите пари с другом ( или сами с собой), что вы достигнете цели к заветной дате. Придумайте, что вы отдадите в случае проигрыша и что вы себе позволите (купите) в случае выигрыша. Расскажите всем своим друзьям, что допустим, к августу вы похудеете на 10 кг, или выучите английский. Чувство долга и нежелание оказаться «трепачом» будет подталкивать вас к цели. Если путь к достижению вашей цели предусматривает какие-то ограничения, то придумайте себе награду за определенные выполненные действия. Например, 5 дней соблюдаете диету, позволяете себе что-то приятное ( только не еду). Выучите 100 иностранных слов – получаете награду. Нарисуйте 2 картинки или сделайте коллаж из вырезанных из журналов картинок. Первая – вы достигли всех целей и просто «в шоколаде». Вторая – вы ничего не достигли, прошло время,а положение ухудшилось: например, вы толстая, бедная, одинокая и т.п. Повесьте обе картинки на видное место. Первая сверху, вторая снизу. Смотрите на них почаще. Когда вторая начнет вас сильно раздражать, пообещайте себе, что этого никогда не будет и сожгите картинку. После этого любуйтесь лишь первой. Нарисуйте календарь. Он должен включать в себя 12 квадратиков ( 12 месяцев). Напишите в каждом квадрате промежуточные и конечные цели, и повесьте календарь на стену. Например, с похудением март – минус 5 кг, май – минус 7 кг, август – минус 10 кг, декабрь – минус 15 кг ( от вашего сегодняшнего веса). Или, с английским: март – 100 слов, май – 400 слов, август – грамматика, 800 слов, декабрь – разговорная речь, 1400 слов. Когда мы цели делим на промежуточные, нашему подсознанию легче их принять. Ведь сбросить 5 кг куда легче, чем 15. Главное не напугать подсознание, а то оно придумает вам отмазку, почему «вам и так неплохо». Напишите себе письмо из 31 декабря 2017 г. Представьте, что в этот момент все ваши желания уже сбылись. Опишите, что вы чувствуете сейчас, как вы шли к исполнению целей и подбодрите себя сегодняшнего. Спрячьте это письмо под матрас, где вы спите. Достаньте через год.

Сохраняйте свою энергию.

Ну и еще немаловажная вещь. Чтобы добраться до ваших целей, вам нужно топливо, т. е. энергия. Постарайтесь ее не растерять на пустое. Отнимают нашу энергию:

Пустые разговоры, телевизор, компьютерные игры. Все негативные эмоции. Решение чужих проблем, неумение говорить «нет» Позиция жертвы, жалость к себе. Суета, ненужные дела. Неумение расслабляться.

Сосредоточьтесь на главном! Счастливого Нового года!