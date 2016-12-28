Дети разведенных родителей

Кадр из фильма «Отрочество». Фильм рассказывает историю семьи, которая пережила развод. На протяжении фильма брат и сестра учатся в школе, переживают подростковый возраст, поступают в колледж и уезжают от родителей.

Развод родителей — ужасный стресс для ребенка. Как не повторить судьбу разведенных мамы и папы? Как уберечь своего малыша от последствий вашего развода? Поговорим сегодня об этом. Ваших отзывов жду на anzhela-haritonova@yandex.ru.

Анжела Харитонова, практический психолог

Моя сестра перенесла развод родителей, когда была совсем маленькой. Повзрослев, она вышла замуж за разведенного мужчину старше себя. И постоянно «спасает» его то от пьянства, то от депрессии. Ей тяжело! Недавно сестре улыбнулось счастье — она встретила настоящего мужчину. Но уйти из семьи не может: муж ревнивый, да и пропадет без нее, ради сына жить надо. Масса причин! Как помочь сестре? Ведь у нее с мужем нет будущего.

Ольга, 42 г., Тула.

По статистике, дети разведенных родителей сами разводятся в 70% случаев. Что делать, если вы из разведенной семьи, но сами твердо решили построить крепкую семью на всю жизнь? Что делать, если у вас есть ребенок, а развод неизбежен?

Как дети в случае развода спасают себя от стресса?

Развод родителей — стресс для ребенка. Чтобы справиться с ним, каждый ребенок принимает свое «особое» решение, которое, как ему кажется, спасет его от повторения родительской судьбы. Насколько это решение эффективно, зависит от возраста ребенка, от того, как проходила разводная ситуация, и от его личных особенностей.

Чем младше ребенок, тем меньше он понимает ситуацию, и его подсознание может принять совсем нелепые решения. Например, «Никогда не выйду замуж» или «Мужа надо найти такого, чтоб уж точно никуда не ушел, пусть убогий, но мой». Это превращается в сценарий личной жизни. Чтобы выйти из деструктивного сценария, надо осознать, какое решение вы приняли, когда ваши родители разводились. Только тогда можно стать свободным от прошлого!

Какое решение принимают дети, чьи родители разводятся?

Приведу примеры самых распространенных детских решений и опишу, в какую судьбу эти решения выливаются. Поскольку чаще инициатором либо причиной развода становится мужчина, я буду приводить примеры «девчоночьих решений», но то же самое может решить и мальчик, соответственно, по отношению к будущей жене.

Надо держать мужа на коротком поводке, чтобы не ушел. Это решение ведет к патологической ревности, постоянному контролю, проверкам и в итоге к разрушению отношений.

Лучше найти такого, который никому не нужен, тогда точно останется в семье. Такие девочки подсознательно привлекают пьяниц и неудачников и потом сами с ними мучаются. Но даже когда становится совсем плохо, они не могут уйти, потому что решили, что не повторят судьбу родителей. Им страшно, что их ребенок пострадает, если мама и папа разведутся. Но жить-то в такой семье гораздо хуже для ребенка!

Я сама его брошу. Девочка, папа которой оставил маму, может принять и такое решение. Но для этого нужно найти мужчину морально слабее себя, который любил бы ее сильнее, чем она сама. Это своеобразная месть отцу за «мамины слезы».

Подумаешь, развод… Можно менять мужей как перчатки! В этой ситуации девочка приняла решение, что не надо трудиться, чтобы сохранить семью. Не надо подстраиваться, не надо прощать, не надо проходить кризисы. Как только пришло первое охлаждение или первые конфликты — «все, до свидания!». Чаще всего это приводит к тому, что, пережив несколько официальных и гражданских браков, женщина приходит к пустоте и разочарованию. Но есть другой вариант — через некоторое время приходит мудрость, и отношения уже строятся по-другому, женщина учится прощать и принимать.

Семья любой ценой! Пережив разводный стресс, девочка принимает решение, что ни за что и никогда не разведется сама. Часто она испытывает чувство вины за развод родителей или считает неправой маму. Это приводит к позиции жертвы. Ее подсознание притягивает такого мужчину, с которым не так-то просто сохранить семью: неверного, пьющего, бездельника, агрессивного и т. п.

И тогда девиз «семья любой ценой» начинает действовать в полную силу, делая женщину несчастной. Например, муж изменяет уже в открытую и хочет уйти, но она все равно держит его всеми способами, потому что в голове запрет на развод.

Хорошее дело браком не назовут. Пережив развод, ребенок принимает решение, что семья — это сплошные проблемы. Это решение «затаивается» в подсознании. Вот девушке или парню уже 25, 30, 35… и т. д., а в загс они не торопятся. Хотя могут говорить о своем желании создать семью, но только «человека подходящего нет». Потому что внутри огромный страх пережить то, что пережили родители.

Что делать, если ваш развод неизбежен?

Иногда бывает, что для всех членов семьи развод — меньшее зло, чем сохранение семьи. Чтобы решение ребенка, переживающего развод, было позитивным, а не деструктивным, необходимо соблюдать несколько правил.

Позитивное решение.

«Да, так иногда случается, что люди уже не могут жить вместе. Это не так ужасно, ведь они оба любят своего ребенка и могут остаться между собой в хороших отношениях. Когда я вырасту, я постараюсь создать крепкую и счастливую семью, я сумею прощать, сглаживать острые углы, правильно проходить кризисы и подпитывать семейное счастье. Но если случится так, что я стану несчастлив в этих отношениях и ничего не смогу исправить, я буду готов расстаться и начать новую жизнь».

Правила для разводящихся