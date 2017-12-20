Как создать себе новогоднее настроение?

На фото: Кадр из фильма «С Новым годом, мамы!», 2012 г.

Многие из нас в предновогодней суете не успевают «остановиться, оглянуться»: вспомнить всё хорошее, что произошло за этот уже фактически прошедший год, поблагодарить Вселенную за то, что этот год всё-таки был, ведь главное в жизни — сама жизнь, и без спешки готовиться к празднику. Поговорим сегодня об этом с практическим психологом Анжелой Харитоновой.

Скоро Новый год, но я почему-то перестала радоваться этому празднику. В детстве и юности это было волшебство, ожидание чуда, трепет, восторг. А сейчас это целый день готовки, потом ночь перед телевизором с мужем и сыном, и всё… Если идти в гости, то обычно это пьяное застолье. Куда-то ехать — дорого. Вот и получается, надо радоваться, а меня тоска одолевает. Посоветуйте, как вернуть себе очарование Нового года.

Светлана, 40 лет, Тула.

Светлана очень точно описала состояние многих людей среднего возраста перед Новым годом. Реклама по телевидению и в других СМИ раздувает грандиозность предстоящего события, нашу веру в чудо, волшебство, сказку, наше желание делать и получать подарки. Зачем? Чтобы повысить покупательский настрой населения. Но многие люди, особенно семейные и особенно в возрасте за 40, разучились радоваться этому на самом деле замечательному празднику. Это происходит потому, что множество стереотипов сдерживает людей от того, чтобы отметить Новый год по-особенному, с изюминкой. Например, многие убеждены: «Новый год — семейный праздник, его надо дома отмечать».

А еще мы слишком часто «зарабатываемся», чувствуем себя белкой в колесе, а такой бег по жизни приводит к тому, что елку ставят в последние часы, плана, как отметить сам праздник и провести каникулы, нет, подарки и новогодние украшения тоже покупаются в спешке и радости не приносят — успеть бы всё… А ведь это Новый год! «Положено» ждать чуда, обновления жизни, «сбычи мечт». Часы бьют полночь, но ничего не происходит. «Сказки» нет по-прежнему. А всё потому, что мы сами эту «сказку» не создали. Вспомните шутку: «Не ждите чуда, чудите сами!»

Еще в Новый год принято подводить итоги. Люди пессимистичного склада вспоминают, что не удалось, что было неприятного, и это их еще больше вгоняет в тоску.

Сказку сотворим себе сами!

Чтобы создать себе новогоднее волшебное настроение, есть несколько правил.

С середины декабря замедлите свой бег по жизни. Из всех «неотложных дел» оставьте только самые «неотложные». Выдохните и расслабьтесь! Посвятите две недели созданию ауры праздника, антуража дома и на работе. Сначала сделайте генеральную уборку дома, не спеша, заранее, всей семьей. Выкиньте всё ненужное, весь хлам, всё, что вызывает неприятные воспоминания, особенно старые и сломанные вещи типа треснувших кружек, вазочек, застиранных полотенец и штор и т. п. Сделайте это с удовольствием! Это символ обновления, настрой на лучшую жизнь. Ведь только освободившись от старого, мы готовы впустить в свою жизнь новое. Обязательно купите живую елку, она здорово создает настроение. Сделайте это как можно раньше. Если вы боитесь осыпавшихся елочных иголок или вы рьяный противник живых елей, ставьте искусственную. Но все-таки живые ветви ели или сосны можно поставить в большую вазу и украсить их. Купите гирлянды, новые новогодние украшения. Разрисуйте окна. Для этого не нужно быть художником. В любом детском магазине можно купить витражные краски с трафаретами — подкладываете под прозрачную пленку новогодний рисунок, обводите, раскрашиваете и приклеиваете на стекло, как переводную картинку. А можно изобразить на стеклах и собственное видение чуда. Поэкспериментируйте! Украсьте свой дом. Позвольте Сказке войти туда. Подарки близким покупайте заранее. Представьте сначала, что вы хотите подарить, как обрадуется родственник или друг, а потом идите за покупкой. Не нужно тоскливо ходить по магазинам в надежде найти хоть что-нибудь. Только для женщин! Если вы этого еще не сделали, заведите себе милую традицию: встречать Новый год в купленном за 2−3 недели до праздника вечернем платье, можно сюда еще и новые туфли и духи приплюсовать. Покупайте себе только те вещи, которые вас очаруют, не ориентируйтесь на рекомендации, в каком цвете нужно встречать Новый год. По восточному календарю Новый год наступает никак не 1 января. Да и лучшее платье — то, в которое вы влюбились! Займитесь организацией новогодней вечеринки. В интернете есть куча сценариев на любой вкус. А можно сочинить свою игру или квест, например «Поиск подарков в доме». Будете вы с детьми, вдвоем или большой компанией, неважно, заранее приготовьте реквизит — маски, костюмы, сюрпризы, бенгальские огни, конфетти и т. д. Говорят, не так важно исполнение мечты, как ее ожидание. В нашем случае — не так важен сам праздник, как подготовка к нему. Написав сценарий и подготовившись, купив платье, вы уже станете Новогодней Феей, а не замученной женщиной. Заранее запаситесь новогодней музыкой, которая создает настроение. Добавьте себе ее в плей-лист в гаджетах и слушайте. Поменяйте мелодию вашего звонка в телефоне на новогоднюю. Вечерами пересмотрите любимые новогодние фильмы. А еще классная «фишка» — устроить предновогоднюю вечеринку. Позовите всех друзей, которых вы искренне хотите видеть. Даже тех, кому всё время некогда и которых вы уже несколько лет не видели. Для этой вечеринки тоже надо придумать сценарий. Можете поиграть в любимую передачу, например «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Давай поженимся!» (если в компании много холостяков и холостячек), «Модный приговор» (придумайте подругам новый имидж), «Минута славы» и т. п. Можете придумать свою игру. На предновогодней вечеринке нужно определиться с желаниями на Новый год, придумать для этого какой-нибудь ритуал. Например, письма Деду Морозу, которые собираются в мешочек и кладутся под елку, а потом хранятся до следующей предновогодней вечеринки. Предновогоднюю вечеринку можно провести и в кафе. Вспомните новогодние игры и забавы. Соберитесь веселой компанией или семьей с детьми и слепите необычного снеговика (проявите фантазию), поиграйте в снежки, покатайтесь на санях, пожгите бенгальские огни, запустите петарды. И обязательно составьте подробный план на новогодние каникулы. Охватите каждый день. Заранее покопайтесь в интернете, афише Тулы и выберите себе развлечения. После всех проделанных мероприятий — новогоднее расчудесное настроение вам гарантировано!

Но как же всё-таки с итогами года и загадыванием желаний? Тут вы сами выбираете, как видеть прошедший год — в черном свете или же белом. Если вам так уж хочется подвести итоги, запишите все основные события 2017 года в столбик. Напротив каждого события напишите, что в нем было хорошего и чему вы научились, какой опыт получили. Про плохое писать и думать не надо, любое событие нейтрально, а окраску ему придаем мы сами. Раскрасьте эти события в яркие цвета и поблагодарите за всё Вселенную. А с желаниями и целями используйте любой способ, который вас вдохновляет. Например, «Карта желаний» (коллаж), «Календарь желаний — 2018» (похож на обычный календарь, но в него вы вписываете цели и желания на весть год и вешаете на стену). Можно в нем сделать кармашки и добавить в них картинки и символы ваших желаний. С наступающим!