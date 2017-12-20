Как создать себе новогоднее настроение?
На фото: Кадр из фильма «С Новым годом, мамы!», 2012 г.
Многие из нас в предновогодней суете не успевают «остановиться, оглянуться»: вспомнить всё хорошее, что произошло за этот уже фактически прошедший год, поблагодарить Вселенную за то, что этот год всё-таки был, ведь главное в жизни — сама жизнь, и без спешки готовиться к празднику. Поговорим сегодня об этом с практическим психологом Анжелой Харитоновой.
Скоро Новый год, но я почему-то перестала радоваться этому празднику. В детстве и юности это было волшебство, ожидание чуда, трепет, восторг. А сейчас это целый день готовки, потом ночь перед телевизором с мужем и сыном, и всё… Если идти в гости, то обычно это пьяное застолье. Куда-то ехать — дорого. Вот и получается, надо радоваться, а меня тоска одолевает. Посоветуйте, как вернуть себе очарование Нового года.
Светлана, 40 лет, Тула.
Светлана очень точно описала состояние многих людей среднего возраста перед Новым годом. Реклама по телевидению и в других СМИ раздувает грандиозность предстоящего события, нашу веру в чудо, волшебство, сказку, наше желание делать и получать подарки. Зачем? Чтобы повысить покупательский настрой населения. Но многие люди, особенно семейные и особенно в возрасте за 40, разучились радоваться этому на самом деле замечательному празднику. Это происходит потому, что множество стереотипов сдерживает людей от того, чтобы отметить Новый год по-особенному, с изюминкой. Например, многие убеждены: «Новый год — семейный праздник, его надо дома отмечать».
А еще мы слишком часто «зарабатываемся», чувствуем себя белкой в колесе, а такой бег по жизни приводит к тому, что елку ставят в последние часы, плана, как отметить сам праздник и провести каникулы, нет, подарки и новогодние украшения тоже покупаются в спешке и радости не приносят — успеть бы всё… А ведь это Новый год! «Положено» ждать чуда, обновления жизни, «сбычи мечт». Часы бьют полночь, но ничего не происходит. «Сказки» нет по-прежнему. А всё потому, что мы сами эту «сказку» не создали. Вспомните шутку: «Не ждите чуда, чудите сами!»
Еще в Новый год принято подводить итоги. Люди пессимистичного склада вспоминают, что не удалось, что было неприятного, и это их еще больше вгоняет в тоску.
Сказку сотворим себе сами!
Чтобы создать себе новогоднее волшебное настроение, есть несколько правил.
- С середины декабря замедлите свой бег по жизни. Из всех «неотложных дел» оставьте только самые «неотложные». Выдохните и расслабьтесь! Посвятите две недели созданию ауры праздника, антуража дома и на работе. Сначала сделайте генеральную уборку дома, не спеша, заранее, всей семьей. Выкиньте всё ненужное, весь хлам, всё, что вызывает неприятные воспоминания, особенно старые и сломанные вещи типа треснувших кружек, вазочек, застиранных полотенец и штор и т. п. Сделайте это с удовольствием! Это символ обновления, настрой на лучшую жизнь. Ведь только освободившись от старого, мы готовы впустить в свою жизнь новое.
- Обязательно купите живую елку, она здорово создает настроение. Сделайте это как можно раньше. Если вы боитесь осыпавшихся елочных иголок или вы рьяный противник живых елей, ставьте искусственную. Но все-таки живые ветви ели или сосны можно поставить в большую вазу и украсить их. Купите гирлянды, новые новогодние украшения. Разрисуйте окна. Для этого не нужно быть художником. В любом детском магазине можно купить витражные краски с трафаретами — подкладываете под прозрачную пленку новогодний рисунок, обводите, раскрашиваете и приклеиваете на стекло, как переводную картинку. А можно изобразить на стеклах и собственное видение чуда. Поэкспериментируйте! Украсьте свой дом. Позвольте Сказке войти туда.
- Подарки близким покупайте заранее. Представьте сначала, что вы хотите подарить, как обрадуется родственник или друг, а потом идите за покупкой. Не нужно тоскливо ходить по магазинам в надежде найти хоть что-нибудь.
- Только для женщин! Если вы этого еще не сделали, заведите себе милую традицию: встречать Новый год в купленном за 2−3 недели до праздника вечернем платье, можно сюда еще и новые туфли и духи приплюсовать. Покупайте себе только те вещи, которые вас очаруют, не ориентируйтесь на рекомендации, в каком цвете нужно встречать Новый год. По восточному календарю Новый год наступает никак не 1 января. Да и лучшее платье — то, в которое вы влюбились!
- Займитесь организацией новогодней вечеринки. В интернете есть куча сценариев на любой вкус. А можно сочинить свою игру или квест, например «Поиск подарков в доме». Будете вы с детьми, вдвоем или большой компанией, неважно, заранее приготовьте реквизит — маски, костюмы, сюрпризы, бенгальские огни, конфетти и т. д. Говорят, не так важно исполнение мечты, как ее ожидание. В нашем случае — не так важен сам праздник, как подготовка к нему. Написав сценарий и подготовившись, купив платье, вы уже станете Новогодней Феей, а не замученной женщиной.
- Заранее запаситесь новогодней музыкой, которая создает настроение. Добавьте себе ее в плей-лист в гаджетах и слушайте. Поменяйте мелодию вашего звонка в телефоне на новогоднюю. Вечерами пересмотрите любимые новогодние фильмы.
- А еще классная «фишка» — устроить предновогоднюю вечеринку. Позовите всех друзей, которых вы искренне хотите видеть. Даже тех, кому всё время некогда и которых вы уже несколько лет не видели. Для этой вечеринки тоже надо придумать сценарий. Можете поиграть в любимую передачу, например «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Давай поженимся!» (если в компании много холостяков и холостячек), «Модный приговор» (придумайте подругам новый имидж), «Минута славы» и т. п. Можете придумать свою игру. На предновогодней вечеринке нужно определиться с желаниями на Новый год, придумать для этого какой-нибудь ритуал. Например, письма Деду Морозу, которые собираются в мешочек и кладутся под елку, а потом хранятся до следующей предновогодней вечеринки. Предновогоднюю вечеринку можно провести и в кафе.
- Вспомните новогодние игры и забавы. Соберитесь веселой компанией или семьей с детьми и слепите необычного снеговика (проявите фантазию), поиграйте в снежки, покатайтесь на санях, пожгите бенгальские огни, запустите петарды.
- И обязательно составьте подробный план на новогодние каникулы. Охватите каждый день. Заранее покопайтесь в интернете, афише Тулы и выберите себе развлечения. После всех проделанных мероприятий — новогоднее расчудесное настроение вам гарантировано!
Но как же всё-таки с итогами года и загадыванием желаний? Тут вы сами выбираете, как видеть прошедший год — в черном свете или же белом. Если вам так уж хочется подвести итоги, запишите все основные события 2017 года в столбик. Напротив каждого события напишите, что в нем было хорошего и чему вы научились, какой опыт получили. Про плохое писать и думать не надо, любое событие нейтрально, а окраску ему придаем мы сами. Раскрасьте эти события в яркие цвета и поблагодарите за всё Вселенную. А с желаниями и целями используйте любой способ, который вас вдохновляет. Например, «Карта желаний» (коллаж), «Календарь желаний — 2018» (похож на обычный календарь, но в него вы вписываете цели и желания на весть год и вешаете на стену). Можно в нем сделать кармашки и добавить в них картинки и символы ваших желаний. С наступающим!