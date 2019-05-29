Как перестать напрасно беспокоиться

Мыслите позитивно! Учитесь у маленькой

Поллианны «игре в радость».

(Джорджина Терри в фильме «Поллианна», 2003 г.)

Письмо от Натальи из Тулы, 39 лет.

Жизнь у меня вполне удачная, есть семья и хорошая работа. Но несмотря на внешнее благополучие, я постоянно беспокоюсь из-за всяких пустяков: из-за поведения детей, их школьных оценок, из-за начальства и сотрудников, незначительных недомоганий, чьих-то косых взглядов и пр. Со мною постоянно страх: «А вдруг что-то случится?» Это съедает кучу энергии и мешает радоваться жизни. Подскажите, как себя настроить, чтобы жить спокойно.





Психолог Анжела Харитонова

Причин, из-за чего человек живет в постоянном беспокойстве, на самом деле много. Для начала надо понять, какая из причин ваша.

Причина № 1 Не хочу обращать внимание на важное

Представьте, что у вас на самом деле есть реальная проблема, которая требует решения, но она кажется слишком сложной, болезненной, и ваше подсознание старается изо всех сил ее не замечать. Например, у вас нелюбимая работа, но вы не хотите это признавать, потому что боитесь, что не найдете другую. Или в отношениях с мужем наступило охлаждение, но вы не желаете этого видеть, потому что не знаете, как поступить в этом случае. Вы отказываетесь видеть проблему, но тревога-то никуда не исчезает, а просто начинает проявляться по мелочам в виде «беспричинного» беспокойства.



Что делать?

Будьте честны сами с собой! Подумайте обо всех самых важных сферах жизни, где на самом деле «собака зарыта». Интуиция вас не обманет. Если в какой-то сфере жизни или ситуации вам приходится себя уговаривать («это временно», «у всех так», «это случайность», «это на самом деле мне не надо» и т.п.), то, скорее всего, это и есть та ситуация, на которую вам срочно надо обратить внимание и что-то предпринять.

Причина 2. Хочу преодолевать препятствия

Наша психика устроена таким образом, что нам нужно постоянно решать задачи, бороться, справляться с чем-то и преодолевать себя. Так нас создала природа, ведь если бы не было этого, древний человек не замечал бы опасностей и просто не выжил. В настоящее время, когда не нужно бороться за жизнь и убегать от хищников, у нас всё равно срабатывает механизм борьбы и обнаружения «опасностей». У некоторых людей это выражено очень сильно, и им просто необходим экстремальный спорт, борьба в бизнесе, очередные достижения, преодоления и пр. И если этого не хватает, жизненно важных проблем нет, а они нужны, – наша психика делает из мухи слона. Человек начинает нервничать из-за всяких мелочей.



Что делать?

Если вы замечаете, что только в состоянии борьбы вы чувствуете себя живым, то придумайте себе позитивный способ преодоления. Например, спорт, достижение целей. Придумайте важную для себя цель и приступайте к ее осуществлению.

Причина 3. Хочу всё делать на отлично

Это перфекционизм и «синдром отличника» – делать всё отлично. Цель по сути недостижимая, превращающая всю вашу жизнь в сплошной невроз. У таких людей в голове постоянно звучит голос кого-то из родителей, который побуждает стремиться к совершенству. А поскольку совершенство практически недостижимо, поводов для тревоги и беспокойства тут масса, ведь никакое обстоятельство жизни не имеет права выбиться из вашей идеальной картинки. А права на ошибку вы вообще не имеете.



Что делать?

Будьте милосердны к себе, не загоняйте себя ради того, чтобы поставить себе очередную пятерку с плюсом. Отпустите хватку в отношениях со своими близкими, ведь мы любим людей не только за их достоинства, а за то, что они настоящие, живые, искренние, за их милые недостатки. Старайтесь меньше думать и оценивать, учитесь чувствовать и жить в настоящем моменте, учитесь любить безусловно.

Причина 4. Хочу всем нравиться

Это болезненная зависимость вашего состояния души от оценок других людей. Не так посмотрели, не так сказали – всё вызывает беспокойство. Внутри всегда звучит вопрос «А правильно ли я себя веду?» и присутствует постоянный страх, что что-то не так.



Что делать?

Возьмите себе за правило аксиомы: «Всё, что вы делаете, является лучшим из возможных решений на данный момент» и «Нравиться всем невозможно, каждый человек видит в других прежде всего себя (свои проекции)». Поэтому оценки других людей всегда субъективны и мало зависят от вашего поведения.

Причина 5. Это у нас наследственное

Часто бывает, что беспокойный стиль жизни наследуется от тревожной мамы или бабушки. Если ваша мама всегда нервничала из-за любых мелочей, то у вас в подсознании записано, что именно так и нужно жить. Беспокойство и тревога приравниваются к решению проблем. Например, если вы беспокоитесь перед полетом в самолете, как будто бы вы этим как-то можете себя обезопасить, если нервничаете перед экзаменом, как будто это является неким способом лучше его сдать, ваше подсознание в это верит, поэтому вызывает у вас излишнее беспокойство перед любым мало-мальски важным шагом.

Что делать?

Начните видеть, как вы неосознанно копируете стиль жизни мамы (или другого человека, который вас воспитывал). Посмотрите на это со стороны, критически. Поймите, что само беспокойство и постоянное навязчивое обдумывание ситуации никак не помогают, а, наоборот, мешают ее решить.

Универсальные способы борьбы с беспокойством.

Представьте самое худшее и справьтесь с этим. Из-за чего вы беспокоитесь? Например, вы волнуетесь, что не справитесь с каким-то заданием на работе. Что самое худшее может произойти в этой ситуации? Вас отстранят, лишат премии, понизят в должности. Сможете ли вы с этим справиться? Может, в этой ситуации найдутся даже какие-то плюсы? Допустим, у вас будет больше времени на семью, если вы уйдете с ответственной должности. В любом случае, заранее продумайте эту ситуацию, что вы сделаете, какие ресурсы привлечете, к кому обратитесь за помощью. Ваша задача – убедиться, что ваш мир от этого не рухнет. Убедились? А теперь забудьте про худшее и просто делайте свое дело. Научитесь находиться в моменте «здесь и сейчас». Приучите себя жить только в настоящем моменте, ведь прошлого уже нет, поэтому нет смысла тратить энергию на пребывание в нем, а будущего еще нет, и если вы постоянно витаете в облаках, жизнь проходит мимо вас. Учите себя чувствовать, ощущать, наслаждаться каждым мигом настоящего. Посмотрите на мир заново, на природу, на обстановку вокруг вас, на людей, которые рядом. Если вы будете внимательны, увидите много нового и интересного в давно привычном и знакомом. Это главный шаг к тому, чтобы радоваться жизни. Отпускайте ситуации. Многие уверены, если ситуацию жестко держать под контролем, то всё произойдет именно так, как нужно. Но, увы, далеко не всегда. Бывает полезно просто отпустить ситуацию. Кто-то из великих сказал: «Тот, кто не привязан ни к чему, владеет всем». Это правда, часто наша чрезмерная привязанность и контроль реализуют наши страхи, а отпускание ситуации позволяет разрешиться ей в итоге наилучшим образом. Практикуйте позитивное мышление. Техники визуализации, медитации, аффирмации и дыхательные практики очень помогают избавиться от навязчивых беспокойных мыслей и сомнений. Выберите себе практику, которая помогает именно вам, и выполняйте ее (от 15 минут до часа). Периодически меняйте техники, так как даже у самой хорошей практики тоже есть свой «срок годности». Представляйте себе красочное и счастливое будущее, повторяйте фразы, которые вас заряжают, учитесь в каждом жизненном моменте видеть плюсы, а не минусы. Ведь если постараться, почти во всем можно отыскать что-нибудь хорошее или радостное.