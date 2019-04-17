Как привлечь благополучие и деньги?

Богатыми нас делает не то, что мы получаем, а то, что мы отдаем. (Скрудж Макдак из мультсериала «Утиные истории»).

Письмо от Светланы из Тулы, 32 года

Мы с мужем очень хотим достичь материального благополучия и по-строить наконец-то свой дом. У меня неплохая должность и зарплата, муж занимается мелким бизнесом. Но получается так, что деньги утекают сквозь пальцы: когда накапливается даже небольшая сумма, обязательно что-то случается и появляется необходимость всю эту сумму отдать. Я стараюсь экономить на всем, но толку никакого. Хочу понять, что мы делаем не так?



Психолог Анжела Харитонова

Формулу материального благополучия можно описать одной фразой — «сколько денег в голове, столько денег и в кошельке». Что она означает? Сумма средств и, соответственно, благ, которые вы готовы принять в свою жизнь, состоит не только из наших желаний и «мечт», но еще и из множества внутренних денежных установок. Чтобы стать успешнее, надо эти установки вытащить из подсознания и подкорректировать.

Самое важное — умение брать и давать, а также соблюдать баланс между этими качествами. Брать — это принимать помощь, пользоваться подсказками вселенной, не бояться впустить в свою жизнь благополучие, уверенность, что вы этих благ достойны. Казалось бы, просто, но тут есть подводные камни. Многие люди, случайно получив большие деньги, испытывают чувство вины, растерянность и подсознательно стремятся от них избавиться или, наоборот, не могут потратить ни копейки.

Отдавать — это не испытывать неприятных эмоций, когда приходится за что-то платить, не жадничать, быть щедрым и отзывчивым, давать в долг, дарить свое внимание, время, уметь выслушать, поддержать, поделиться нужной информацией, помочь в чем-то, а также быть благодарным. И еще важный момент — умение отпускать: прошлые воспоминания, ситуации, которые требуют новых решений, свои стереотипы, бывших возлюбленных, взрослых детей… Если вы держитесь за прошлое мертвой хваткой, то вам ничего не изменить в этой жизни.

Баланс «брать — давать»

Это внутреннее состояние, когда вы и отдавать, и брать умеете одинаково хорошо. Очень часто этот баланс бывает нарушен, а это ощутимое препятствие на пути к богатству. Например, у женщин намного чаще, чем у мужчин, баланс сдвигается в сторону «давать». В детстве такие люди испытывали недостаток родительской любви и жили по принципу «если я буду хорошей девочкой (мальчиком), буду всё делать для родителей и ничего не просить, то меня будут любить». Такие установки переносятся во взрослую жизнь и существенно нарушают этот самый баланс.

Тест. Представим такую волшебную ситуацию. Ваш ангел-хранитель решает вас наградить, и вы попадаете в огромный магазин, где можете взять что угодно в любых количествах. Возьмите всё, что душа пожелает. Что вы чувствуете? Потом вы выходите из этого магазина и видите нуждающихся людей, которые начинают просить у вас то, что вы взяли. Дадите ли вы им то, что они просят? Если да, то сколько? Какие чувства вы при этом испытываете? Это упражнение наглядно покажет вам вашу способность и баланс «брать — давать».

Сколько денег у вас в голове, несложно проверить. Закройте глаза и представьте, что вы подсчитываете свой доход за месяц. Начните со своей привычной суммы и увеличивайте ее на 10 тысяч рублей, потом еще и еще, пока не почувствуете, что вам уже немного некомфортно. Например, вы испытываете беспокойство или не верите, что такая сумма у вас может быть. На сегодняшний день эта сумма — ваш финансовый потолок. Его можно «поднять» с помощью определенных практик.

Достоин ли я?

Тоже важнейший вопрос. Если ваша самооценка низкая и в вашем подсознании «записано», что вы не достойны/не способны получить от жизни все блага, то вы их и не получите. Даже если будет возможность подарка судьбы в виде приличной суммы, вы быстро от него избавитесь. Задайте вопрос своему подсознанию и примите честный ответ на вопрос: какой жизни я достоин? Если ответ подсознания вас не удовлетворит, нужно повышать самооценку и менять детские негативные установки на позитивные.

Практика щедрости

Человек — «трансформатор» высших энергий, только через него в этот мир могут прийти энергии любви, добра, щедрости, благополучия, а также противоположные им энергии. Если большую часть времени вы пребываете в негативе, то высшим силам ничего не остается, как «пропускать» через вас отрицательные энергии. И вы можете стать их заложником, если не изменитесь. Но все мы, конечно, стремимся к тому, чтобы через нас «текли» положительные энергии. А для этого надо научиться транслировать в мир эти качества. Практикуйте щедрость, даже если вы небогаты, ведь вы можете делиться с людьми радостью, полезной информацией, душевной добротой. Практикуйте такое отдавание каждый день, и скоро вы начнете получать от жизни больше.

Умение распоряжаться большими деньгами

Понятие «большие деньги», конечно, у всех разное. Но к вам может прийти только такое количество денег, которым вы сможете грамотно распорядиться. Если вы способны растеряться при сумме, например, 200 000 рублей, то ваш доход никогда не будет таким. Чтобы научить свое подсознание принимать деньги, к которым вы стремитесь, проделайте такое упражнение.

Определитесь с желаемой суммой, к примеру, 500 000 рублей в месяц. Сумма должна быть выше вашего финансового потолка, но ненамного. Лучше постепенно увеличивать сумму, чем сразу взять заоблачную. Заведите себе блокнотик. А теперь самое приятное: составьте план на месяц, как вы распорядитесь этими деньгами, не забывая про «брать» и «давать». Не нужно всю сумму класть в банк, оставляя только на еду, удовлетворите свои желания — одежда, концерты, поездки, книги, салон красоты и пр. Не забудьте про близких людей, которым нужна помощь. Допустим, вы решили, 200 000 — в банк, остальное — на свои потребности, остается 300 000 рублей. Делим эту сумму на 30, получается 10 000 рублей — сумма, которую вы должны тратить каждый день. Каждый день вы открываете блокнотик, мысленно тратите эту сумму и расписываете, на что. Это упражнение существенно расширит границы вашего финансового сознания и потренирует способность распоряжаться благами.

Главное — не сами деньги, а то, что на них можно купить.



Есть огромное количество практик визуализации, направленных на привлечение богатства. Но часто в них присутствует один существенный недостаток. В этих техниках вас призывают представлять денежный дождь, денежное дерево, денежный поток, сундуки с золотом, бриллианты, парящие в воздухе, и т. п. Но ведь настоящая наша цель — не куча зеленых бумажек и не сундуки, а те блага, которые мы сможем себе позволить, имея деньги. Поэтому главным в наших денежных медитациях должно быть представление уже осуществленных наших «мечт» — домик у моря, красивое авто, путешествия и т. д., процентов на 70−80. Ну и 20−30 процентов от практики можно насладиться созерцанием купюр, лежащих в кошельке, на банковском счете или на карточке.

И помните, что одна из самых простых и самых созидательных энергий — энергия благодарности. Есть простое правило — жизнь дает тому, кто ей благодарен за всё. Чем больше вы благодарите, тем больше благ вы притягиваете. Это сродни отдаванию. Все жизненные события нам для чего-то даются: для радости, расширения границ, прохождения уроков. Научитесь благодарить жизнь за всё и сделайте эту практику регулярной.

Любовь к своему делу

Конечно же, все эти практики и рекомендации сработают, если вы находитесь на своем месте и любите свое дело, свою работу. Если вы каждый день приходите на работу с негативом и работаете через силу, то вряд ли вам существенно удастся повысить свой доход.