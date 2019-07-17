Как избавиться от депрессии и обрести силу

Мы сами либо делаем себя несчастными,

либо делаем себя сильными.

Количество усилий одно и то же.

(Эшли Джадд в фильме о депрессии «Элен», 2009 г.)

Письмо от Наталии из Тулы, 40 лет.

В моей жизни всё хорошо, у меня отличная работа, муж и дети. Но я постоянно испытываю подавленность и депрессию. Пыталась заниматься спортом, танцами, ходить на разные мероприятия, но ничего не помогает. Ничего не хочется, такое ощущение, как будто бы я свою программу жизни выполнила, развиваться уже некуда и незачем. Посоветуйте, что мне делать в такой ситуации?



Психолог Анжела Харитонова

Депрессия и уныние, а также отсутствие смысла жизни – это подавленный страх. Страх, который задавил наши желания и сам ушёл в подсознание. Например, мечтает человек о чём-то заветном, о лучшей жизни, но тут включаются страх и ограничивающие убеждения. К примеру, если я буду реализовываться дальше, то мне придётся конкурировать с другими профессионалами, выступать на публике, а я этого боюсь, потому что не уверена в себе и пр. Или: я хочу других, более счастливых отношений с мужчиной, но боюсь, что, порвав эти отношения, я испытаю боль, чувство вины и не смогу построить новые отношения. Или: я хочу переехать в другой город и купить себе домик на море, но боюсь, что потеряю своих друзей, не смогу помогать своим родителям и не найду хорошую работу в новом городе.

Вот так страхи блокируют наши желания! И тогда, чтобы не испытывать это острое и щемящее чувство, мы подавляем свои желания. Нам кажется, что на самом деле мы ничего не хотим и нас всё на 100% устраивает. Достаточно подавить одно глобальное желание или несколько желаний более мелкого масштаба, чтобы встретиться лицом к лицу с депрессией и отсутствием смысла жизни.

Большинство людей всё время балансируют между своими страхами и своими желаниями. Если страхи ослабевают, то человек прикладывает усилия к лучшей жизни. Если страхи вдруг обостряются, человек снова перестает действовать. Вот такие качели не позволяют быть эффективными в жизни, счастливыми и удачливыми.

Освобождаем желания из плена

Шаг 1

После того как мы признались себе, что наше уныние – это подавленный страх, нужно признать, что страх – это не личный деспот. Страхи есть у всех людей. Страх – это нормально, это тот инструмент, который позволяет делать новый виток в развитии и даёт новую возможность к обретению счастья. Потому что, только преодолев свой страх, человек становится сильным и мудрым. Другого пути к силе нет! Все сильные и мудрые люди, которыми мы восхищаемся, когда-то преодолели массу своих страхов. Сильный не тот человек, который не имеет страхов (таких людей в природе просто не существует), а тот, кто умеет преодолевать свой страх. Так что страх – это наш союзник и друг!

Шаг 2

Производим раскопки страхов. Страх – это сильное неприятное переживание, которое стремится ускользнуть от нашего сознания, мы всячески избегаем об этом думать и говорить. Но чтобы выйти на уровень лучшей жизни, нам нужно осознанно встретиться со своими страхами. Проделайте такое упражнение: возьмите диктофон и проговорите все свои страхи: крупные, мелкие, по всем сферам жизни. После того, как вы записали всё, проанализируйте, какие из этих страхов могут подавить ваши настоящие желания.

Топ-5 страхов, которые подавляют наши желания.

У меня не получится, я не смогу. Меня никто не поддержит, надо мной все будут смеяться, осуждать. Я недостаточно умен, компетентен, талантлив и т.п. Если будет всё хорошо в одной сфере жизни, то в другой сфере жизни всё разрушится (часто противопоставляются карьера и семья). Я потеряю то, что есть.

Шаг 3

А теперь расслабьтесь, закройте глаза, включите музыку и представьте: ваш ангел-хранитель решил показать вам вашу жизнь по максимуму. Просмотрите этот «фильм», а после проанализируйте, чем эта жизнь по максимуму отличается от вашей реальной жизни. Что вы действительно можете воплотить в своей жизни, но вам не хватает уверенности и решимости? Это и будут ваши подавленные желания.

Если в этом фильме основной мотив был связан с другой, более интересной работой, а в жизни вы сидите на скучной, нелюбимой работе – то это именно то, что вам сейчас не хватает, что блокирует и забирает ваши силы. Если вы увидели фильм про отношения, про красивую любовь, про семью – значит, вам нужно двигаться именно туда! Ваш фильм может иметь и другие темы – про детей, путешествия, творчество, увлечения, друзей и единомышленников.

Шаг 4

Работаем со своими страхами. Страх всегда трансформируется в нашу личную силу, поэтому нам не надо стараться его уничтожить, нам нужно его осознать и спокойно за ним понаблюдать.

Первая техника для трансформации страха.

В этой технике важно не сливаться со страхом, а наблюдать за ним со стороны.

Говорим себе: я позволяю своему страху проявиться; я очень хочу испытать его; я готов увидеть его.

Позволяем энергии страха полностью захватить нас.

Никак не реагируем на дискомфорт, принесённый страхом, – наблюдаем и осознаём происходящее.

Наблюдаем исчезновение энергии страха, его истощение и приходящее облегчение.

Освободившееся место заполняем новой энергией. Например, уверенностью или любовью.

Вторая техника для трансформации страха.

Давайте представим, что наш страх – это живой человек. Неважно, кого вы выберете, главное, чтобы он ассоциировался с конкретным страхом.

Допустим, вы боитесь, что у вас не получится новое дело. Представьте, что ваш страх – это такая вредная «старуха Шапокляк», которая грозит вам пальцем: «Ничего у тебя не выйдет!» Скажите ей спасибо за заботу, поблагодарите её. Пошлите ей свою любовь, воздушный поцелуй.

Представьте, как после этого она растаяла и решила вам помочь. Старушка стала вашим союзником, у неё появилась волшебная палочка. Вы получили помощницу и уверенность в своих силах. Сохраните это ощущение и чувство уверенности, и когда вы снова поймаете себя на мысли, что боитесь, вспомните образ вашей новой помощницы.

Шаг 5

А теперь самое приятное – даем волю своим желаниям.

Сначала помечтайте на полную катушку, какой прекрасной теперь будет ваша новая жизнь. А потом составьте план, что конкретно вы будете делать для достижения своих желаний, своих новых целей, которые вы перед собой поставили. Определите свою зону роста, куда теперь вы движетесь, что конкретно вы сделаете. Может быть, вы пойдёте на какие-нибудь курсы, займётесь спортом, танцами. Может быть, измените режим дня. Почитаете определённые книги, познакомитесь с людьми, знающими толк в том, к чему вы стремитесь.

Включите в ваш план и то, от чего вам нужно избавиться, – это тоже очень важно. Что ворует вашу энергию? Может быть, много телефонных разговоров или компьютерные игры? А может, вам необходимо прекратить общение с какими-то неприятными людьми или просто перестать делать то, что вам не хочется? Или вам нужно научиться говорить нет?

Составьте подробный план и следуйте ему. Помните – счастье даётся смелым!

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