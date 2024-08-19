Рассказывает психолог Анна Ахмерова.
Анна Ахмерова.
— Сегодня я хочу поговорить с вами на очень тяжелую тему. О том, как родители используют детей в своих конфликтных отношениях. Когда я говорю «используют», я имею в виду все варианты вовлечения и привлечения детей внутрь отношений между отцом и матерью:
- когда детей наделяют правами взрослых и привлекают к решению проблем;
- когда родители сваливают вину и ответственность на детей за то, что происходит в отношениях между родителями;
- все способы манипуляций детьми, чтобы удержать партнера, сделать ему больно через очевидный вред детям;
- вымещение ярости на детей, которая вызвана отношениями с партнером;
- когда используют детей, чтобы бездействовать.
Теперь подробнее по каждому случаю.
Когда детей наделяют правами взрослых и привлекают к решению проблем. Как это выглядит в реальных ситуациях?
- Один из родителей обращается за помощью к ребенку, чтобы себя защитить. Если, например, отец бьет мать, то мать зовет ребенка, чтобы он ее спасал.
- Один из родителей обращается к ребенку, чтобы тот помог успокоить другого родителя (например, в алкогольном или наркотическом психозе).
- Чтобы ребенок объяснил папе/маме, что так себя вести нельзя.
- Просят контролировать действия одного из родителей. Например, мама просит следить за отцом, который ей изменяет.
- Просит звонить отцу, когда тот проводит время вне дома. Проследить за другим родителем, если тот, например, изменяет, пьет, употребляет наркотики, страдает игроманией.
- Наделяют ребенка функциями родителя, и тот «воспитывает» непослушного родителя. Который (из примеров выше) изменяет маме, пьет или играет в казино.
- Спрашивают у детей разрешения на развод. Или спрашивают мнения ребенка — выгнать папу/маму или нет?
- Просят сходить ребенка к буйному пьяному родителю, потому что его (ребенка тот не тронет) и, например, что-нибудь взять.
Когда родители сваливают вину и ответственность на детей за то, что происходит в отношениях между родителями.
- Например, мама обвиняет ребенка в том, что из-за него или его поведения ей достается от папы. «Из-за твоих двоек папа будет на меня ругаться», «из-за того что ты шумишь», «из-за того, что ты что-то порвал, сломал и т. д.».
- Когда девочке говорят, что если бы она родилась мальчиком, как хотел папа, то они бы жили счастливо.
- Когда ребенка обвиняют в том, что он вообще появился на свет. Например, кто-то из родителей не хотел детей. Но ребенок родился и его винят в том, что из-за него все пошло не так.
- Даже уже взрослых детей обвиняют в том, что из-за их каких-то решений, которые они принимают, родители ссорятся. Например, сын решил оставить карьеру юристом и начать заниматься предпринимательством. Неприятие одним из родителей этого решения может вылиться во внутренний конфликт. И «виноват» в конфликте будет этот взрослый сын.
Все способы манипуляций детьми, чтобы удержать партнера, сделать ему больно даже через очевидный вред детям.
- Использование детей, как рычаг давления на мужа/жену, чтобы заставить поступать так как этого хочется одному из партнеров. Например, демонстрировать свою несостоятельность как родителя, чтобы удержать партнера. Плохо заботиться о ребенке, призывая другого родителя к участию. Просить детей не отпускать папу/маму. Подговаривают говорить о том, как им плохо и даже плакать. Например, некоторые родители просят своих детей передать другому родителю, что они покончат жизнь самоубийством.
Представляете, что происходит с психикой ребенка, когда мама ему говорит, что убьет себя, если папа от них уйдет? Представляете этот ужас и бессилие, эту ярость, которые в ребенке поселяются? И чувство, что он должен что-то сделать, чтобы этого не произошло? И как он с этого момента будет постоянно тревожно контролировать, что происходит сейчас с мамой? Не пытается ли она себя убить?
Вымещение ярости на детей, которая вызвана отношениями с партнером. Это происходит в тех случаях, когда один из партнеров (мать или отец) терпят унизительное, абъюзивное отношение со стороны другого. Терпят и не выражают своего протеста, то есть подавляют свой гнев. Например, муж за ужином сказал жене, что она снова приготовила отвратительный ужин и сама выглядит ужасно, что ему не приятно сидеть с ней за одним столом. И что он давно бы уже ушел от нее, если бы не дети. И тогда она идет и срывает свою ярость на детях. Придирается к тому, как сделаны уроки, что снова грязная форма и т. д., совершенно неважно что, повод найдется.
Родители в целом могут быть недовольны своей жизнью, собой, своими отношениями, но вместо того, чтобы решать это, выяснять между собой, — срываются на детях.
Особенно «удобное» поле для выражения своей ярости — это совместное выполнение домашнего задания. Если послушать, как некоторые родители ругают и унижают своих детей за домашкой, то складывается ощущение, что перед ними не их дети, а сильно ненавистные им люди, которые жуть как испортили им жизнь.
Используют детей, чтобы бездействовать. Самые яркие примеры, это когда женщины остаются в очень нестабильных отношениях и даже опасных, ссылаясь на то, что куда они пойдут с детьми. Или оправдывают жизнь с алкоголиком тем, что все-таки отец и он их не обижает. Или когда брак умер, у каждого есть связи на стороне или один из партнеров давно изменяет, чем причиняет боль другому, но брак сохраняют из-за детей. Детям нужна семья. И мы с вами уже говорили, что, конечно, нет таких ситуаций, где дети действительно были бы причиной, чтобы оставаться в абъюзивных отношениях, где морально, эмоционально и даже физически плохо и больно. Детей самым прямым способом используют, чтобы оправдать свое бездействие.
Еще пример такого бездействия — это мамы, которые не хотят решать свои финансовые проблемы.
Ссылаются на то, что им надо заботиться о ребенке (детях). Поэтому они не могут идти работать. Не могут заниматься своей карьерой. Или личной жизнью. Или даже здоровьем.
Что происходит с ребенком, когда родители с ним поступают всеми перечисленными выше способами?
- Ребенок не чувствует себя в безопасности. Правильнее даже сказать, что он чувствует себя в очень большой опасности.
- Ребенок живет в постоянной тревоге и напряжении. Ему надо все контролировать. Что происходит и как.
- У ребенка появляется ложное чувство всемогущества. В тех случаях, когда его регулярно призывают влиять, следить, воспитывать и даже ругать одного из родителей. И это плохо сказывается на его взрослой жизни. Он будет сильно страдать от того, что все не так как ему хочется, что мир не вращается вокруг него, а люди не поддаются его влиянию. И он будет искать таких людей, на которых сможет влиять, чтобы через них выстроить свой безопасный мир.
- Все это провоцирует формирование тревожного расстройства. В некоторых случаях, у детей происходит психотравма.
- Неврозы, тики, аллергии (все варианты психосоматических заболеваний), отставание в развитии.
- Сложности в отношениях с другими детьми, проблемы с обучением. Проблемы с самооценкой. А во взрослом возрасте проблемы в выстраивании отношений с противоположным полом.
- Также у таких детей навсегда остается потребность в повышенном контроле других людей. И проявляется это в созависимых отношениях.
Если вы тот самый ребенок, которого родители использовали. Вы выросли в дисфункциональной семье и сейчас во взрослой жизни ощущаете последствия этого. Я хочу посоветовать вам обратиться в любое анонимное сообщество созависимых людей или людей, которые выросли в семьях с родителями алкоголиками.
Эти сообщества бывают и офлайн и онлайн.
Здесь собраны онлайн группы для людей из семей алкоголиков, они называются ВДА (Взрослые дети алкоголиков).
А здесь собраны онлайн группы для людей, которые находятся в созависимых отношениях.
Обнимаю вас.