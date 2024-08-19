Рассказывает психолог Анна Ахмерова.



Анна Ахмерова.

— Сегодня я хочу поговорить с вами на очень тяжелую тему. О том, как родители используют детей в своих конфликтных отношениях. Когда я говорю «используют», я имею в виду все варианты вовлечения и привлечения детей внутрь отношений между отцом и матерью:

когда детей наделяют правами взрослых и привлекают к решению проблем;

когда родители сваливают вину и ответственность на детей за то, что происходит в отношениях между родителями;

все способы манипуляций детьми, чтобы удержать партнера, сделать ему больно через очевидный вред детям;

вымещение ярости на детей, которая вызвана отношениями с партнером;

когда используют детей, чтобы бездействовать.

Теперь подробнее по каждому случаю.

Когда детей наделяют правами взрослых и привлекают к решению проблем. Как это выглядит в реальных ситуациях?

Один из родителей обращается за помощью к ребенку, чтобы себя защитить. Если, например, отец бьет мать, то мать зовет ребенка, чтобы он ее спасал.

Один из родителей обращается к ребенку, чтобы тот помог успокоить другого родителя (например, в алкогольном или наркотическом психозе).

Чтобы ребенок объяснил папе/маме, что так себя вести нельзя.

Просят контролировать действия одного из родителей. Например, мама просит следить за отцом, который ей изменяет.

Просит звонить отцу, когда тот проводит время вне дома. Проследить за другим родителем, если тот, например, изменяет, пьет, употребляет наркотики, страдает игроманией.

Наделяют ребенка функциями родителя, и тот «воспитывает» непослушного родителя. Который (из примеров выше) изменяет маме, пьет или играет в казино.

Спрашивают у детей разрешения на развод. Или спрашивают мнения ребенка — выгнать папу/маму или нет?

Просят сходить ребенка к буйному пьяному родителю, потому что его (ребенка тот не тронет) и, например, что-нибудь взять.

Когда родители сваливают вину и ответственность на детей за то, что происходит в отношениях между родителями.

Например, мама обвиняет ребенка в том, что из-за него или его поведения ей достается от папы. «Из-за твоих двоек папа будет на меня ругаться», «из-за того что ты шумишь», «из-за того, что ты что-то порвал, сломал и т. д.».

Когда девочке говорят, что если бы она родилась мальчиком, как хотел папа, то они бы жили счастливо.

Когда ребенка обвиняют в том, что он вообще появился на свет. Например, кто-то из родителей не хотел детей. Но ребенок родился и его винят в том, что из-за него все пошло не так.

Даже уже взрослых детей обвиняют в том, что из-за их каких-то решений, которые они принимают, родители ссорятся. Например, сын решил оставить карьеру юристом и начать заниматься предпринимательством. Неприятие одним из родителей этого решения может вылиться во внутренний конфликт. И «виноват» в конфликте будет этот взрослый сын.

Все способы манипуляций детьми, чтобы удержать партнера, сделать ему больно даже через очевидный вред детям.

Использование детей, как рычаг давления на мужа/жену, чтобы заставить поступать так как этого хочется одному из партнеров. Например, демонстрировать свою несостоятельность как родителя, чтобы удержать партнера. Плохо заботиться о ребенке, призывая другого родителя к участию. Просить детей не отпускать папу/маму. Подговаривают говорить о том, как им плохо и даже плакать. Например, некоторые родители просят своих детей передать другому родителю, что они покончат жизнь самоубийством.

Представляете, что происходит с психикой ребенка, когда мама ему говорит, что убьет себя, если папа от них уйдет? Представляете этот ужас и бессилие, эту ярость, которые в ребенке поселяются? И чувство, что он должен что-то сделать, чтобы этого не произошло? И как он с этого момента будет постоянно тревожно контролировать, что происходит сейчас с мамой? Не пытается ли она себя убить?

Вымещение ярости на детей, которая вызвана отношениями с партнером. Это происходит в тех случаях, когда один из партнеров (мать или отец) терпят унизительное, абъюзивное отношение со стороны другого. Терпят и не выражают своего протеста, то есть подавляют свой гнев. Например, муж за ужином сказал жене, что она снова приготовила отвратительный ужин и сама выглядит ужасно, что ему не приятно сидеть с ней за одним столом. И что он давно бы уже ушел от нее, если бы не дети. И тогда она идет и срывает свою ярость на детях. Придирается к тому, как сделаны уроки, что снова грязная форма и т. д., совершенно неважно что, повод найдется.

Родители в целом могут быть недовольны своей жизнью, собой, своими отношениями, но вместо того, чтобы решать это, выяснять между собой, — срываются на детях.

Особенно «удобное» поле для выражения своей ярости — это совместное выполнение домашнего задания. Если послушать, как некоторые родители ругают и унижают своих детей за домашкой, то складывается ощущение, что перед ними не их дети, а сильно ненавистные им люди, которые жуть как испортили им жизнь.

Используют детей, чтобы бездействовать. Самые яркие примеры, это когда женщины остаются в очень нестабильных отношениях и даже опасных, ссылаясь на то, что куда они пойдут с детьми. Или оправдывают жизнь с алкоголиком тем, что все-таки отец и он их не обижает. Или когда брак умер, у каждого есть связи на стороне или один из партнеров давно изменяет, чем причиняет боль другому, но брак сохраняют из-за детей. Детям нужна семья. И мы с вами уже говорили, что, конечно, нет таких ситуаций, где дети действительно были бы причиной, чтобы оставаться в абъюзивных отношениях, где морально, эмоционально и даже физически плохо и больно. Детей самым прямым способом используют, чтобы оправдать свое бездействие.

Еще пример такого бездействия — это мамы, которые не хотят решать свои финансовые проблемы.

Ссылаются на то, что им надо заботиться о ребенке (детях). Поэтому они не могут идти работать. Не могут заниматься своей карьерой. Или личной жизнью. Или даже здоровьем.

Что происходит с ребенком, когда родители с ним поступают всеми перечисленными выше способами?

Ребенок не чувствует себя в безопасности. Правильнее даже сказать, что он чувствует себя в очень большой опасности.

Ребенок живет в постоянной тревоге и напряжении. Ему надо все контролировать. Что происходит и как.

У ребенка появляется ложное чувство всемогущества. В тех случаях, когда его регулярно призывают влиять, следить, воспитывать и даже ругать одного из родителей. И это плохо сказывается на его взрослой жизни. Он будет сильно страдать от того, что все не так как ему хочется, что мир не вращается вокруг него, а люди не поддаются его влиянию. И он будет искать таких людей, на которых сможет влиять, чтобы через них выстроить свой безопасный мир.

Все это провоцирует формирование тревожного расстройства. В некоторых случаях, у детей происходит психотравма.

Неврозы, тики, аллергии (все варианты психосоматических заболеваний), отставание в развитии.

Сложности в отношениях с другими детьми, проблемы с обучением. Проблемы с самооценкой. А во взрослом возрасте проблемы в выстраивании отношений с противоположным полом.

Также у таких детей навсегда остается потребность в повышенном контроле других людей. И проявляется это в созависимых отношениях.

Если вы тот самый ребенок, которого родители использовали. Вы выросли в дисфункциональной семье и сейчас во взрослой жизни ощущаете последствия этого. Я хочу посоветовать вам обратиться в любое анонимное сообщество созависимых людей или людей, которые выросли в семьях с родителями алкоголиками.

Эти сообщества бывают и офлайн и онлайн.

Здесь собраны онлайн группы для людей из семей алкоголиков, они называются ВДА (Взрослые дети алкоголиков).

А здесь собраны онлайн группы для людей, которые находятся в созависимых отношениях.

Обнимаю вас.

Фото: https://ru.freepik.com.