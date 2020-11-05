Как читать собеседника? Люди-эпилептоиды
— Говорят, ты охранял первых лиц?
— Два года с Картером. Четыре с Рейганом.
— В Рейгана же стреляли?
— Не в мою смену.
Фильм «Телохранитель», 1992 год.
Мария Морозова, клинический психолог,
профайлер кадрового центра «Астери».
Применяем психодиагностику в жизни, работе и в отношениях…
Продолжение. Начало здесь.
Для данного психотипа важен их реальный статус и качественный результат, подтверждение их профессиональной состоятельности.
В известном американском фильме «Телохранитель» герой Френк Фармер ультимативно устанавливает свои правила и законы, обустраивая новую систему безопасности певицы и настойчиво запрещая ей появляться на публике.
Типичная черта эпилептоидного типа характера, который создает вокруг себя правила, инструкции, соблюдает их сам и настойчиво заставляет делать тоже самое всех вокруг.
Любовь к порядку и регламентам является одной из базовых черт личности эпилептоида.
Его психика находится в постоянном напряжении. Это люди-конденсаты, сложно предугадать, где и когда «рванет».
«Встал не с той ноги», как раз про них.
В зависимости от интеллекта одни находят разрядку в спорте, работе, другие в выпивке и антисоциальных поступках.
Хозяйственник. Для него дом — это крепость, вход в который только по особому пропуску. В гости сразу не позовет, да и надежность «друга» будет долго перепроверять. Предпочитает свой порядок вещей, который будет удобный и логичный для него, функциональный.
Вы не увидите его в неряшливом виде или с оторванной пуговицей на одежде.
Его внешность всегда соответствует ситуации.
Физически крепкие, женщины плотного телосложения, часто среднего роста, в удобной, комфортной для носки одежде.
Эпилептоиды с детства отличаются аккуратностью, педантизмом, а также высоким чувством собственничества (мое, не трожь!).
Медлительные, действуют по заранее подготовленному плану, в отличие от демонстративного типа личностей. Любая суета и неопределенность вызывает раздражение и эмоциональное перенапряжение, а там и до взрыва недалеко.
Эпилептоид крайне не любит и не переносит критику и нравоучения в свой адрес, хотя сам этим не пренебрегает. Но если критика объективна, справедлива, он понимает, что его уличили, то не будет выкручиваться, как это делают паранойяльный и истероидный, а признает критику и будет стремиться исправить положение.
Мнительные и злопамятные.
Переубеждать эпилептоида сложно, их психика устроена таким образом, что есть только одно правильное мнение, и это его мнение.
Немногословны, речь простая, спокойная, последовательная и понятная. Часто можно услышать употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов. Очень мало жестов и мимики. Рациональны и логичны.
Эпилептоид – добытчик, поэтому охота и рыбалка его излюбленное увлечение.
Среди них часто встречаются коллекционеры.
Выстраивая сотрудничество и коммуникации с данный психотипом, вы должны быть готовы к тщательным и подробным вопросам, а также понимать, что он предварительно знает о вас все и даже больше, то есть к встрече готов.
В процессе диалога ему важно понять насколько вы в теме и как хорошо владеете материалом. Ваша задача это демонстрация спокойствия, уверенности и последовательности изложения информации.
Почтительно выслушав и согласившись с эпилептоидом, не перетягивая одеяло на себя и не противопоставляя ему свой ум, вы заработаете баллы и добьетесь желаемого результата.
Им комфортно быть частью системы, они с готовностью подчиняются сильному паранояльному начальнику. Держат дисциплину в коллективе и порядок в своем отделе.
Те самые люди, для которых важна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, они, как правило, составляют костяк производственного персонала, служат предприятию десятилетиями.
В управлении персоналом руководителю необходимо учитывать безынициативность эпилептоида, когда он находится в роли подчиненного, предпочитая получать указания, а не выступать с рекомендациями и пожеланиями. Зато там, где нет четких правил и инструкций, легко наведет свой порядок.
Поэтому важно учитывать этот факт, подключать и выдвигать их в деле.
Из них получаются отличные военные, бухгалтера, экономисты.
Продолжение следует.