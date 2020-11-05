Как читать собеседника? Люди-эпилептоиды

— Говорят, ты охранял первых лиц?

— Два года с Картером. Четыре с Рейганом.

— В Рейгана же стреляли?

— Не в мою смену.

Фильм «Телохранитель», 1992 год.

Мария Морозова, клинический психолог,

профайлер кадрового центра «Астери».

Применяем психодиагностику в жизни, работе и в отношениях…

Продолжение. Начало здесь.

Эпилептоидный тип личности

Для данного психотипа важен их реальный статус и качественный результат, подтверждение их профессиональной состоятельности.

В известном американском фильме «Телохранитель» герой Френк Фармер ультимативно устанавливает свои правила и законы, обустраивая новую систему безопасности певицы и настойчиво запрещая ей появляться на публике.

Типичная черта эпилептоидного типа характера, который создает вокруг себя правила, инструкции, соблюдает их сам и настойчиво заставляет делать тоже самое всех вокруг.

Любовь к порядку и регламентам является одной из базовых черт личности эпилептоида.

Его психика находится в постоянном напряжении. Это люди-конденсаты, сложно предугадать, где и когда «рванет».

«Встал не с той ноги», как раз про них.

В зависимости от интеллекта одни находят разрядку в спорте, работе, другие в выпивке и антисоциальных поступках.

Хозяйственник. Для него дом — это крепость, вход в который только по особому пропуску. В гости сразу не позовет, да и надежность «друга» будет долго перепроверять. Предпочитает свой порядок вещей, который будет удобный и логичный для него, функциональный.

Вы не увидите его в неряшливом виде или с оторванной пуговицей на одежде.

Его внешность всегда соответствует ситуации.

Физически крепкие, женщины плотного телосложения, часто среднего роста, в удобной, комфортной для носки одежде.

Эпилептоиды с детства отличаются аккуратностью, педантизмом, а также высоким чувством собственничества (мое, не трожь!).

Медлительные, действуют по заранее подготовленному плану, в отличие от демонстративного типа личностей. Любая суета и неопределенность вызывает раздражение и эмоциональное перенапряжение, а там и до взрыва недалеко.

Эпилептоид крайне не любит и не переносит критику и нравоучения в свой адрес, хотя сам этим не пренебрегает. Но если критика объективна, справедлива, он понимает, что его уличили, то не будет выкручиваться, как это делают паранойяльный и истероидный, а признает критику и будет стремиться исправить положение.

Мнительные и злопамятные.

Переубеждать эпилептоида сложно, их психика устроена таким образом, что есть только одно правильное мнение, и это его мнение.­­­­­­­

Немногословны, речь простая, спокойная, последовательная и понятная. Часто можно услышать употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов. Очень мало жестов и мимики. Рациональны и логичны.

Эпилептоид – добытчик, поэтому охота и рыбалка его излюбленное увлечение.

Среди них часто встречаются коллекционеры.

Выстраивая сотрудничество и коммуникации с данный психотипом, вы должны быть готовы к тщательным и подробным вопросам, а также понимать, что он предварительно знает о вас все и даже больше, то есть к встрече готов.

В процессе диалога ему важно понять насколько вы в теме и как хорошо владеете материалом. Ваша задача это демонстрация спокойствия, уверенности и последовательности изложения информации.

Почтительно выслушав и согласившись с эпилептоидом, не перетягивая одеяло на себя и не противопоставляя ему свой ум, вы заработаете баллы и добьетесь желаемого результата.

Им комфортно быть частью системы, они с готовностью подчиняются сильному паранояльному начальнику. Держат дисциплину в коллективе и порядок в своем отделе.

Те самые люди, для которых важна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, они, как правило, составляют костяк производственного персонала, служат предприятию десятилетиями.

В управлении персоналом руководителю необходимо учитывать безынициативность эпилептоида, когда он находится в роли подчиненного, предпочитая получать указания, а не выступать с рекомендациями и пожеланиями. Зато там, где нет четких правил и инструкций, легко наведет свой порядок.

Поэтому важно учитывать этот факт, подключать и выдвигать их в деле.

Из них получаются отличные военные, бухгалтера, экономисты.

Продолжение следует.