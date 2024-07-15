Типичные проблемы в молодых семьях

Рассказывает психолог Анна Ахмерова.



Анна Ахмерова.

— Лето — это время свадеб! И сегодня я бы хотела посвятить наше обсуждение вопросам, с которыми сталкиваются молодые семьи. Кстати, многие из этих вопросов актуальны не только для пар, которые только сыграли свадьбу, но и для тех, которые уже давно вместе.

Давайте начнем с насущного. С финансов. Какой бы сильной не была любовь и желание быть вместе, финансовые разногласия и проблемы, могут испортить взаимоотношения.

Откуда появляются финансовые разногласия? И можно ли их избежать?

Основная причина возникновения финансовых споров в паре — это разные ценности и убеждения о деньгах.

Так называемые денежные программы. Если денежные программы супругов не совпадают — семья в зоне риска. Это касается не только супружеских пар, но и людей, живущих в гражданском браке, партнеров по бизнесу, родственников. У каждого из нас свои финансовые привычки и взгляды на то, как и куда надо тратить деньги. Мы их приобретаем в детстве и в результате личного опыта. Они могут не совпадать с финансовыми привычками партнера. И тогда начинаются сложности.

Еще причины финансовых споров:

Низкие доходы и, как следствие, нехватка денег в семье.

Неравные доходы и борьба за власть. Один из супругов зарабатывает больше, считает себя главнее и постоянно напоминает об этом второму.

Деньги в семье — это не только ресурс, но и индикатор власти. И возникает вопрос — а кто же главнее: тот, кто зарабатывает больше денег, или тот, кто чаще и больше взаимодействует с деньгами?

Скупость одного из супругов. Один из супругов считает, что второй мало вносит в семейный бюджет и много денег тратит на себя.

Отсутствие учета и контроля доходов и расходов в семье.

Для предотвращения и прекращения финансовых конфликтов в семье необходимо:

Постараться понять и расшифровать денежную программу своего партнера. Вместе обсудите личный финансовый опыт каждого: как в вашей семье обращались с деньгами, что говорили ваши родители и родственники, ваш личный опыт обращения с деньгами — положительный, негативный, какие события вызвали эмоциональные потрясения. Как вы привыкли тратить деньги?

Выясните, что на самом деле значат деньги для вашего партнера: свободу, удовольствие, независимость, стабильность общественное положение, страх?

Какие чувства и эмоции вызывают деньги? Зачем партнеру нужны деньги?

Согласуйте свои основные цели и взгляды на деньги, расходы в семье.

Поставьте финансовые цели семьи. Ничто так не сближает семью на начальном этапе, как общие финансовые цели. Подумайте, чего вы хотите добиться вместе, как семья — покупка квартиры, машины, создание фонда образования для обучения детей.



Важно! Нормально, когда в браке у каждого есть личное финансовое пространство. Помимо общих семейных целей, могут быть и личные финансовые цели — например, создание пенсионного капитала для себя, обучение и развитие, хобби.

На старте необходимо решить, какой тип семейного бюджета у вас будет: общий, раздельный, смешанный.

И придерживаться выбранной стратегии.

В каждой семье может быть свой вариант ведения бюджета. Главное, чтобы он устраивал всех членов семьи и не вызывал чувство дискомфорта и споров по вопросам распределения денег. Важно понимать, что ведение бюджета — это не про экономию на всем и вся, а про оптимизацию доходов и расходов. Планирование и контроль семейных финансов помогает улучшить качество жизни.

Разговаривайте о деньгах.

Еще одна из проблем и испытаний для молодой семьи — это отсутствие собственного жилья и проживание с родителями одного из супругов.

Когда двое молодых людей начинают совместную жизнь, они формируют свой собственный быт, традиции, учатся договариваться друг с другом, узнают друг о друге то, что было неизвестно, пока они просто встречались. Они настраивают свою микросистему и климат в ней. И тут важно, чтобы на эти процессы не оказывали влияния другие люди, другая семья.

Минусы совместного проживания с родителями. Основной и главный минус — это то, что вместо того чтобы создавать свои условия для своей семьи, молодым людям приходиться подстраиваться под чужие и выстраивать свои отношения на базе другой семьи. Это лишает молодую семью индивидуальности и не раскрывает ее собственного потенциала. А молодых людей лишает возможности раскрыться в полной степени в новых ролях. И когда молодые супруги начнут жить отдельно, им придется начинать сначала.

Кроме того, опыт и последствия совместного проживания с родителями могут быть негативными и плохо сказаться на отношениях между молодоженами. Например, если пара живет с родителями мужа, то девушка может увидеть инфантильную сторону своего мужа, а критичные замечания со стороны свекрови в адрес невестки, могут быть не в пользу молодой жены в глазах мужа.

Редко кто из молодых людей выбирают по собственному желанию жить с родителями. Часто это вынужденный шаг из-за невозможности приобрести или арендовать собственное жилье. Но это действительно крайний случай, и если так произошло, то обозначить для всех срок совместного проживания. Договориться о правилах, рассказать об особенностях, привычках, режиме дня. Подумать и обсудить возможные сложности, с которыми обе семьи могут столкнуться. Например, из-за рабочего графика кто-то очень рано уходит или поздно возвращается. Особенности в питании — вегетарианство. Вредные привычки — курение. То есть в прямом смысле договориться о правилах поведения. А родителям постараться держать свои советы и комментарии при себе.

О чем еще следует помнить.

Когда мы принимаем решение, что будем жить вместе с родителями, то самое главное — не питать иллюзию о том, что вы не будете пересекаться с другими членами семьи или что они не будут вмешиваться в вашу жизнь. По сути — это молодая пара вмешалась в жизнь родителей. И даже если мы говорим об изначальных договоренностях о правилах поведения и не вмешательстве, это практически неизбежно. И если встает вопрос о дискомфорте от присутствия или вмешательства родственников, то стоит серьезно обсудить вопрос отдельного жилья. Если же такой возможности нет совсем, то снизить значимость и свою реакцию на такое вмешательство или присутствие родственников.

Деликатно, но прямо обсудить ситуацию и то, что вас не устраивает.

Еще одна из причин проблем и конфликтов — это ответственность в паре.

Семья — это партнерство. И чтобы легче было понять про ответственность за семью, представьте себе партнерство в бизнесе. Где два равноправных партнера несут ответственность за общее дело. Между ними распределены обязанности. Так и в семье.

Нежелание брать ответственность за семью приведет к постоянным конфликтам.

А что подразумевает под собой ответственность за семью? Материальное обеспечение — не единственная ответственность. Мы отвечаем за общее благополучие своей семьи — эмоциональный климат в отношениях, за бытовые обязанности, ответственность за детей, за будущее семьи. И каждый из партнеров вносит свой равноценный и равнозначный вклад. Как и с финансами в этом вопросе у молодых супругов могут быть разные взгляды на то, кто и что должен делать в семье, кто за что отвечает. И конечно, обо всем этом лучше поговорить заранее.

Свадьба и создание семьи — это прекрасный шаг и действительно особенный период в жизни в пары. Позаботьтесь о благополучии своей пары, позаботьтесь о своей любви. Способность говорить друг с другом, решать вопросы через диалог — это залог близких и долгих отношений.

В следующей статье поговорим о таких проблемах как, ревность, чувство собственности в отношениях и личное пространство.

Обнимаю вас!