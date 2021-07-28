Дима Билан: «Я знаю цену успеха»

Яна Невская. Фото Вадима Тараканова (ИА «Столица»)

Дима Билан не нуждается в представлении – его хорошо знают и в России, и в Европе, и за океаном. Недавно на юбилейной «Премии Муз-ТВ» он получил, пожалуй, самую престижную и почетную награду: его назвали «Артистом 25-летия».

Нам Дима охотно и откровенно рассказал о своих трогательных привязанностях, о почетной миссии спасения редких животных, о скандально откровенном клипе, который недавно снял с ним режиссер Константин Богомолов.

– Дима, первым делом хочу поздравить Вас с премией «Артист 25-летия». Что для Вас значит эта награда?

– Это знаковая для меня награда, и я никогда не думал, что смогу получить ее. Это такой колоссальный результат того, что за это время было проделано. Представьте себе, 25 лет – четверть века! Как звучит! Но, конечно, за эти годы было разное в моей жизни, не только победы. Сколько раз мне отказывали, когда я только начинал свою карьеру. Так что и тогда было тоже не просто, как и сегодня молодым талантам. Каждый артист стремится к тому, чтобы добиться любви публики, и мы друг друга очень любим и уважаем на самом деле. Я не останавливался ни разу. Спасибо, в первую очередь, моему внутреннему мотору за это. И моей черте характера – верить в людей, находить всегда добро, позитив. Моя жизнь – это череда принятых мною решений. Это моя любимая фраза. Моя огромная благодарность всем моим поклонникам! Я тоже человек простой, из поселка городского типа, который много чего увидел в этой жизни нового и совершенно был не готов к многим вещам, но я теперь знаю цену успеха. Немного эмоционально говорю, но зато от сердца.

– Кстати, после той премии было столько скандалов…

– Я не берусь обсуждать скандальность недавней «Премии Муз-ТВ» и уж точно не возьмусь обсуждать нравственную ее составляющую. Могу лишь вспомнить себя, когда мы с легендарным продюсером группы «Кино», «Сокол», «Технология», «Динамит» и многих других (Дима говорит о своем продюсере Юрии Айзеншписе. – Прим. авт.) – приехали на одну из первых «Премий Муз-ТВ», я был в списках номинантов, сейчас не вспомню, в какой категории: «Лучший исполнитель» или «Лучшая песня»... Напряжение было просто сумасшедшим, я нервничал, как подобает молодому, еще совсем зеленому артисту, который ждет свою первую награду. А как нервничал Айзеншпис – об этом можно снимать фильм! Но мы не дождались объявления победителя в этой номинации – за 20 или 30 минут до этого мы развернулись и уехали… Правда, недалеко – за угол соседнего здания, и там ждали объявления итогов. Конечно, наивно было вообще на что-то рассчитывать после нашего демарша! Награду в тот день получил другой артист. А я для себя сделал выводы – и работал с еще большим усердием…

– Откройте тайну: сейчас вашим продюсером считают Яну Рудковскую. Так ли это?

– Мы с Яной не артист и продюсер, и мы не работаем по методу «кнута и пряника»! (смеется.) Мы просто друзья. Я ее очень люблю и ни на кого не променяю. У нас много общих интересов, и мы свободные по отношению друг к другу люди.

– Вы следите за творчеством молодых артистов? Кто-то нравится?

– Да, сейчас много ярких и талантливых ребят. Нравятся Зиверт, Клава Кока, Нилетто и другие. Но всегда поддерживаю и других своих коллег – Полину Гагарину, Сережу Лазарева. Мы с ними, можно сказать, из одного временного отрезка.

– В последнее время в вашем инстаграме появились посты про кошек. Вы все время кого-то из них спасаете: то на дороге подбираете котят, то находите кошек, которых кто-то выкинул...

– Да, я люблю кошек – и они, видимо, тоже любят меня. Такое чувство, что они умеют говорить, и уже по своей связи передали о моей любви: «Там один чувак живет, кормит постоянно нас, жалеет!» (смеется.) И приходят ко мне – то с подбитым глазом, то раненые... И так на протяжении последних нескольких лет. Может быть, я когда-то сделаю приют для них. Сейчас у меня заканчивается в доме ремонт, и я забираю двух котят, которых подобрал на улице.

– У Вас еще один подопечный появился…

– На меня сейчас вышел заповедник – национальный парк «Земля леопарда», который находится в Приморском крае, отныне я официально хранитель дальневосточного леопарда! Это очень редкий вид, их всего 150 особей на планете, из них 100 находятся в России. Они были на грани вымирания, но благодаря стараниям парка их популяция возросла. Своему леопарду я дал имя Виктор – «победитель!» Ему три года. Теперь каждые полгода я буду получать информацию о нем, его фотографии. Говорят, что он очень активный и любит исследовать территорию – этим он на меня похож… (Смеется.)

– У вас вышел клип на композицию «Она моя», который снял Константин Богомолов. Как вам с ним работалось?

– Было понимание, что это абсолютный художник. Он мощный режиссер, и все работы у него яркие! Мне хотелось попробовать что-то новое, чтобы наш творческий союз сложился. Мне понравился его взгляд, он близок мне. Был от него такой психологический ход в первый же день съемок. У пары в клипе, которую играли я и Екатерина Давыдова, были интимные сцены. И вот мы в первый же день их снимали. Вся съемочная группа из 25 человек находилась в комнате, где все происходило. Звучали слова: «Сцена! Мотор!» – с меня падал халат, и я шел уверенным шагом к героине. Но мы все сделали художественно и эстетично…

– Многие после просмотра клипа утверждают, что получилось довольно откровенно!

– Такой шкалы: что «слишком», а что нет – сейчас не существует, она сломана. Сегодня не особо понятно, где эти границы... Мне кажется, что мы живем в какой-то мутной воде, когда уходит старое и приходит новое. И от старого мы пока не до конца отказались – и новую информацию перерабатываем… Но на комментарии я нормально реагирую. У всех свои градации в голове. Это же не было порно, никому ничего не было видно – ну, нам только. Просто некая фривольность и всё...

– Практически всех артистов сейчас спрашивают о том, чем занимались, пока были на самоизоляции. Хочу и Вам задать этот вопрос.

– Много работал, находил новые формы выражения себя, знакомился с огромным количеством людей – пусть и онлайн… Снял клипы, выпустил два альбома, в одном – 16 песен, в другом – 11… Я очень продуктивный, я люблю работать. Сейчас у меня много мыслей и задумок.

Чувствую, что я – на верном пути, и это только начало! Если бы вы знали, сколько я всего приготовил на ближайшие год или даже два!

Будет точно много интересного – и это не просто слова!..

Из досье Myslo

Дима Билан

Родился 24 декабря 1981 г. в пос. Московский (г. Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО).

Певец и киноактёр; заслуженный артист РФ, народный артист Кабардино-Балкарской Республики, заслуженный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия.

Окончил муз­училище имени Гнесиных, специальность – академический вокал; ГИТИС.

В 2008 году выиграл конкурс песни «Евровидение».

Озвучивал героев мультфильмов «Холодное сердце», «Тролли», «Птичий дозор», «Тролли. Мировой тур».

Семья: холост, детей нет.





